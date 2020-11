Nghi can cướp ngân hàng gây án như thế nào?

Liên quan đến vụ cướp xảy ra tại chi nhánh ngân hàng T. ở quận Bình Tân (TPHCM), đại diện ngân hàng này đã thông tin về vụ việc.

Cụ thể, vào lúc 9h15 ngày 14/11, một nam thanh niên mang theo ba lô đi bộ vào trong chi nhánh ngân hàng trên đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.

Khi đến quầy giao dịch số 2 làm thủ tục chuyển tiền, nam thanh niên quăng ba lô vào nhân viên ngân hàng và lấy chai xăng mang sẵn đổ ra bàn, đồng thời đe dọa nhân viên bỏ tiền vào ba lô nếu không sẽ bật lửa phóng hỏa đốt phòng giao dịch.



Khi bị đe dọa, giao dịch viên ngân hàng đã bình tĩnh, bí mật nhấn chuông báo động cho công an và lực lượng bảo vệ khiến đối tượng hoảng hốt bỏ chạy.

Đối tượng Lê Tấn Tài được công an đưa vào bệnh viện điều trị vết bỏng do tự thiêu

"Đối tượng bỏ chạy được khoảng 100m thì bị bảo vệ ngân hàng và lực lượng công an nhanh chóng khống chế. Vụ cướp bất thành, không gây bất cứ thiệt hại nào về người và về tài sản của ngân hàng cũng như của khách hàng", đại diện ngân hàng thông tin.

Chiều cùng ngày, đại diện Công an quận Bình Tân cho biết, nghi can Lê Tấn Tài (sinh năm 1984, quê An Giang) đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

