Nghi can cắt cổ lái xe taxi ngày cận Tết bị bắt giữ

Tối 3/2/2019, một thông tin cho hay, Công an thành phố Hà Nôi đã bắt giữ được đối tượng là nghi can gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vào hồi 18h46 ngày 29/1 tại khu vực sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Nghi can này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố Hoà Bình (tỉnh Hoà Bình). Theo thông tin, nghi can này sinh năm 1999, quê quán tại tỉnh Nghệ An.

Trước đó, tối 29/1, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Duy (26 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là tài xế taxi tử vong cạnh sân vận động Mỹ Đình.

Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do vết cắt ở cổ. Nhân chứng cho biết lúc vụ án xảy ra họ thấy nạn nhân mở cửa ôtô. Sau khi đi gần 20m, tài xế gục xuống, bất động trước quán ăn ở đường Lê Quang Đạo.

Hiện trường vụ việc (ảnh tư liệu)

Ngày 31/1, cảnh sát công bố đặc điểm nhận dạng nghi phạm gây ra trọng án. Theo đó, nghi phạm là nam giới khoảng 20-25 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1,65-1,7m, mặc áo khoác và quần màu đen, chân đi dép lê màu xanh lá cây và nói giọng miền Trung. Hung khí sử dụng là con dao gọt hoa quả bằng inox.

Qua trích xuất camera an ninh khu vực lân cận, trong khoảng thời gian từ 19h10 đến 23h ngày 29/1, người này chạy bộ từ sân vận động Mỹ Đình qua đường Tân An Bình đi về hướng làng Nhân Mỹ (Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hiện nghi can này đang được Công an Hà Nội di lý về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Thanh Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật