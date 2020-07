Nghi bị "mách lẻo" nên mất việc, tạt xăng rồi thiêu đốt con nợ

Ngày 9/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Đinh Khắc Quý (SN 1992, trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An). Quý là đối tượng đã tạt xăng và thiêu đốt anh Phạm Ngọc S. (1994, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) khiến anh S. bị bỏng nặng hơn 80% cơ thể.



Anh S. bị bỏng toàn thân

Tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận mình và anh S. từng là đồng nghiệp cũ. Trong khoảng thời gian đang làm việc cùng nhau là chuyển phát hàng, Qúy nghi ngờ anh S chính là người đã báo việc mình nhận hàng ngoài nên mới bị công ty đuổi việc. Ngoài ra, anh S. có nợ Quý 2,5 triệu đồng.

Như đã thông tin, chiều 6/7, Qúy cùng 1 người khác đến khu vực công ty nơi anh S. đang làm việc để nói chuyện. Sau đó, Quý lao vào đánh đập S. Chưa dừng lại đó, Quý tạt chai xăng khoảng 1,5 lít vào người anh S. châm lửa đốt. Sau sự việc, Quý rời khỏi hiện trường.

Anh S. được mọi người đưa đi cấp cứu và chuyển ra Hà Nội vì vết thương quá nặng.

V. Đồng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật