Nghi án sát hại vợ, phi tang xác xuống sông: Rùng mình lời khai nghi phạm

Ngày 15/2, Công an Hà Nội khởi tố Đỗ Ngọc Anh (55 tuổi) để điều tra hành vi giết người.

Nhà nghỉ nơi nghi ngờ là hiện trường vụ án.

Theo Tiền Phong, người chồng khai nhận đã sát hại vợ là Đ.T.H (SN 1960, trú thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) tại nhà nghỉ A.B.C (ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) do mâu thuẫn kinh tế. Nhà nghỉ này do chính nạn nhân làm chủ.

Sau khi gây án, đối tượng dùng ô tô chở nạn nhân về phía nội thành. Trên chiếc xe này, nghi phạm đã phân xác vợ rồi phi tang xuống sông Hồng từ khu vực cầu Đông Trù.

Kiểm tra ô tô của người đàn ông này, cơ quan công an thu được vết máu của nạn nhân. Cảnh sát đang tạm giữ nghi can và huy động lực lượng truy tìm thi thể nạn nhân để làm rõ các nội dung đối tượng này khai báo. Cho đến chiều 15/2, công an đã huy động lực lượng để tìm kiếm thi thể nạn nhân nhưng vẫn chưa thấy.

Trên Tổ quốc, theo một số người hàng xóm cho biết, mấy tháng trước ông Anh có mua một chiếc ô tô trị giá 1,6 tỷ đồng và để bà H. đứng tên. Tuy nhiên khi ông này về nhà bên Đông Anh sinh sống, bà H. đã tự ý bán chiếc xe mà không hỏi ý kiến chồng. Sau khi ông A. quay lại và biết chuyện, hai vợ chồng thường xuyên to tiếng, cãi vã.

Trước đó, ngày 1/2, Công an huyện Chương Mỹ nhận được tin bà H (59 tuổi, vợ ông Anh) bị mất tích. Quá trình điều tra, cảnh sát thấy vết máu trên ô tô của ông Anh nên ra lệnh triệu tập.

Bà H. là chủ nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ). Sau khi ly hôn năm 2017, bà kết hôn với Đỗ Ngọc Anh, kém 4 tuổi.

K.N (th)

