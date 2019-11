Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (14/11), đại diện UBND xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, chiều qua, tại địa phương xảy ra vụ việc chồng sát hại vợ rồi tự tử.



Theo đó, trước khi án mạng xảy ra, anh B.V.C (SN 1996, trú tại thôn Nguyên Xá, xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) đến gặp vợ là chị Đ.H.P. (SN 2001), lúc này chị P. đang ở nhà ông nội Đặng Văn Luyện, trú tại xóm 5, thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình (huyện Vũ Thư).

Căn nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Sau khi gặp vợ, giữa C. và chị P. xảy ra to tiếng xô xát. Trong lúc bực tức, C. dùng dao sát hại vợ và tiếp đó lấy chăn trùm lên thi thể chị P. rồi tẩm xăng đốt. Gây án xong, C. tự tử nhưng bất thành. Khi người dân phát hiện sự việc thì chị P. đã tử vong.

Công an huyện Vũ Thư cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi lấy lời khai của những người liên quan và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, cách đây khoảng 4 tháng, chị P. và C. kết hôn và khoảng 1 tháng trước, chị P. về nhà mẹ đẻ sống sinh sống, còn C. vào miền nam lao động. trước khi xảy ra sự việc, C. ở miền Nam về và đến thẳng nhà vợ gặp chị P. ở nhà ông nội, sau đó xảy ra sự việc đau lòng trên.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Đức Tùy

