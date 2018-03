Nghi án chồng giết vợ, đốt xác phi tang rồi treo cổ tự tử

Chiều 26/3, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử.

Theo xác minh ban đầu, vào 13h cùng ngày, một bé trai 4 tuổi chạy từ lô cao su ra và đến gặp người dân ở phường Chánh Phú Hòa (thị xã Bến Cát, Bình Dương) báo bố của bé treo cổ tự tử.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: D.V.

Khi người dân theo chân bé trai quay vào hiện trường thì phát hiện anh Nguyễn Thanh Vũ (32 tuổi, quê Đắk Nông, bố bé trai) chết trong tư thế treo cổ trên cây cao su.

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương và Công an tỉnh Bình Dương đến hiện trường, tổ chức điều tra. Từ các thông tin của nhân chứng, lực lượng công an sau đó tìm thấy chị Lê Huyền Diệu (29 tuổi, quê Bình Định, vợ anh Vũ) cách đó 3 km. Thi thể chị Diệu bị cháy đen, nghi bị đốt.

Người nhà các nạn nhân sau đó cũng có mặt tại hiện trường để nhận dạng người thân, cung cấp lời khai cho công an.

Theo người dân, anh Vũ và chị Diệu có con trai 4 tuổi, cả hai làm công nhân ở Bình Dương. Thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

