Nghi án chồng dùng xăng đốt vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Chiều 21/11, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Đồng Phú và các cơ quan chức năng liên quan đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ chồng dùng xăng đốt vợ khiến cả căn phòng bị thiêu rụi.

Sự việc xảy ra lúc 1h sáng 21/11, tại ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. Nghi can được xác định là Bùi Văn Nam (45 tuổi, trú tại ấp Dên Dên). Nam được cho là đã dùng chai xăng xông vào phòng ngủ của vợ mình là chị Mai Thị Huệ (41 tuổi) với mục đích đốt chị Huệ nhưng bất thành.

Theo trình bày của em Bùi Văn Tú (18 tuổi), con trai của vợ chồng Nam, giữa Bùi Văn Nam và vợ là chị Mai Thị Huệ thường xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần nhắc nhở chồng không được nên chị Huệ đã nộp đơn ra tòa đề nghị ly dị. Bực tức vì chị Huệ đòi ly hôn, Nam nhiều lần chửi mắng, thậm chí đe dọa sẽ giết vợ mình.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Vietnam+.

Đến khoảng 1h sáng 21/11, khi chị Huệ đang ngủ cùng với mẹ ruột là bà Vũ Thị Thỡi (73 tuổi) trong phòng thì Nam cầm theo chai xăng khoảng 1,5 lít chạy đạp cửa phòng ngủ xông vào với ý định tưới xăng đốt.



Tuy nhiên, do đã cảnh giác từ trước bằng cách chèn ghế trước cửa nên khi nghe tiếng động, chị Huệ liền bật dậy, nhanh chóng tránh được rồi hô hoán bỏ chạy ra ngoài. Thấy bà Vũ Thị Thỡi cũng đang chạy ra ngoài, Nam kéo bà lại nhưng bị Tú từ phòng ngoài chạy vào giằng co nên bà Thỡi may mắn thoát nạn.

Tại hiện trường, một căn phòng ngủ rộng 9 m2 bị cháy đen, toàn bộ vật dụng trong căn phòng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau khi gây án bất thành, Bùi Văn Nam mở cửa sau bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện nghi can nằm bất tỉnh tại một căn phòng kế bên, bên cạnh là một lọ thuốc sâu. Thấy vậy, người dân liền đưa người này đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Vietnam+

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật