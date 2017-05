Nghị án bé trai 2 tuổi bị bạn trai của mẹ đánh đập

Chiều 20.5, trao đổi với PV, thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng công an phường An Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho biết, cơ quan CSĐT đã xác minh thông tin ban đầu vụ án cháu bé Trần Minh T nghi bị đánh đập.

Tuy nhiên để có cơ sở vững chắc, phải đợi kết luận giám định vết thương từ bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM mới làm căn cứ để xác định dấu hiệu tội phạm.

Hình ảnh cháu T nằm mê man lúc nhập viện. Ảnh: FB

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin và hình ảnh bé trai 2 tuổi tên Trần Minh T (ngụ phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) phải nhập viện cấp cứu. Trên mặt và người bé có nhiều vết bầm tím.

Người đưa thông tin lên Facebook được cho là người nhà của cháu bé, tố cáo đối tượng tên Sơn đánh đập, bạo hành. Sự việc gây bức xúc cộng đồng mạng và lan truyền nhanh chóng.

Theo thiếu tá Tùng, vào ngày 19.5, cậu ruột của bé là Nguyễn Hồng Thanh (24 tuổi) đã đến công an phường trình báo việc cháu bị đánh đập. Ngay sau đó, phường đã cử người đi xác minh, tìm hiểu, mời đối tượng Trần Thanh Sơn và người mẹ bé trai là Nguyễn Thanh Nhàn (18 tuổi) lên làm việc.

Theo lời khai ban đầu của Sơn và Nhàn, cả hai đều không thừa nhận có chuyện đánh cháu bé bị thương. Sơn khai, khi tới nhà Nhàn chơi, thấy cháu T dễ thương, bụ bẫm nên có đến cắn nhẹ vào má, do da cháu bé nhạy cảm nên mới bầm tụ máu.

Còn những vết bầm tím trên tay chân và cơ thể cháu T, Sơn và Nhàn giải thích do trước đó một tuần cháu ra ngoài chơi, bị ngã té nên xây xước.

“Khi có kết luận giám định từ bệnh viện, công an sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, có hay không việc bạo hành cháu T”, thiếu tá Tùng khẳng định.

Theo Dân Việt