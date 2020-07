Nghi án bé gái lớp 5 bị người tâm thần cưỡng hiếp trên đồi

Theo phản ánh của gia đình chị, V.T.T (SN 1989) trú tại thôn Phượng Xuân, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, Thanh Hóa, con gái chị là cháu V.T.N (SN 2009) hiện đang học lớp 5 đã bị 1 gã đàn ông cũng xã hiếp dâm.

Cụ thể vào khoảng 12h trưa ngày 26/6, chị T. thấy cháu N. đi học về muộn hơn so với mọi ngày, tinh thần hoảng loạn, lo lắng và liên tục kêu đau bụng. Cố gắng gặng hỏi con thì cháu N. mới kể lại sự việc. "Cháu nó kể đang trên đường đi học về thì ông C. (tên thường gọi tại địa phương) ép cháu lên trên đồi gần nhà ông ấy rồi giở trò đồi bại", chị T. chia sẻ sự việc với PV.

Ngôi nhà tạm bợ gia đình cháu N. đang sống

Ngay sau đó chị T. đã báo cáo sự việc với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh vụ việc. Cũng từ ngày xảy ra sự việc trên, tinh thần cháu N. luôn hoảng loạn, sợ sệt, cháu phải nghỉ học nhiều ngày.

Khi tiếp xúc với người lạ, cháu N. tỏ ra khá sợ sệt, sau 1 hồi trò chuyện, cháu N. mới tiết lộ thêm đây đã là lần thứ 2 cháu bị hiếp dâm. Lần đầu tiên cháu N. cũng bị đối tượng C. ép lên đồi khi đi học về rồi giở trò đồi bại. Cố gặng hỏi thêm về sự việc, cháu không nói thêm gì, chỉ nói cháu sợ ông C., rồi cháu xin 1 tờ giấy để cháu kể lại sự việc.

"Cháu đi học về qua nhà ông C., ông ấy gọi cháu vào nhà ăn cơm nhưng cháu không vào, ông ấy cầm xe cháu lại rồi ông ấy dắt xe cháu đi, cháu đi theo sau. Rồi ông ấy bế cháu lên đồi, ông ấy cởi hết quần áo cháu ra, rồi ông ấy buộc cháu lại, ông ấy hôn cháu. Cháu la lên rồi ông ấy hiếp dâm cháu rồi thả cháu ra, cởi trói, mặc quần áo cho cháu. Cháu chạy xuống lấy xe rồi về nhà mách mẹ", cháu N. cúi gằm mặt kể lại sự việc.

Cháu N. cùng mẹ kể lại sự việc

Được biết, gia cảnh nhà cháu N. vô cùng khó khăn, cả 2 bố mẹ cháu đề là người dân tộc, thuộc diện hộ nghèo. Bố mẹ cháu đến với nhau đều là lần kết hôn thứ 2, cháu N. là con riêng của chị T. Sau khi đến với nhau, vợ chồng chị N. tiếp tục sinh thêm 2 người con nữa.

Xác nhận sự việc trên, ông Lê Kim Do – Chủ tịch UBND xã Xuân Khang, huyện Nha Thanh cho biết: "Sau khi gia đình cháu N.phát hiện sự việc đã ra xã báo với công an. Hiện lực lượng công an xã nắm bắt sự việc, làm hồ sơ ban đầu rồi chuyển xuống công an huyện. Theo cháu N. khai bị C. hiếp dâm, đây là đối tượng tâm thần đang được hưởng chế độ chợ cấp xã hội. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ ".

Một lãnh đạo công an huyện Như Thanh cho biết phía công an huyện đã nhận được thông tin trên. Hiện phía công an đang trong quá trình điều tra vụ việc. Tiến hành đưa cháu N. đi giám định, đang chờ kết quả.

Gia Hân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật