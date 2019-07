Ngày 31/7, Trung tá Nguyễn Hữu Cường – Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của gia đình bé gái 6 tuổi về sự việc bé bị xâm hại. Hiện, sự việc đang được khẩn trương xác minh, làm rõ.

Người thân bé gái đang xắp xếp nhiều đơn thư, giấy khám sức khỏe của bé gái để gửi các cơ quan chức năng

Theo trình bày của gia đình bé gái, vào khoảng 19h ngày 19/6, anh T. (bố cháu bé) gửi người con mới 6 tuổi cho chị T.T.T.A. (quê Hậu Giang) nhờ trông giúp.

Đến khoảng 23h cùng ngày, anh T. đến đón con thì được chị A. bảo lên khách sạn Mường Thanh Thanh Niên để đón con. Khi gặp con ở trong phòng 209, thì anh thấy con gái mắt sưng húp. Lúc này, chị A. nói là cháu khóc vì nhớ bố.

Đến chiều hôm sau, thấy con gái kêu đau ở vùng bụng và hậu môn. Gặng hỏi mãi thì anh T. biết được con gái anh bị A. cùng hai người (1 nam, 1 nữ) giở trò đồi bại.

Đến ngày 28/6, anh T. trình báo đến Công an TP. Vinh về việc con gái anh bị chị A. cùng 2 người khác đưa lên khách sạn rồi giở trò đồi bại.

Nhận được đơn, Công an TP. Vinh đã mời người phụ nữ A. lên làm việc nhưng người phụ nữ này phủ nhận lời tố cáo của anh T. Do chưa có cơ sở chứng minh đối tượng có dấu hiệu vi phạm nên Công an TP. Vinh chưa thể ra quyết định tạm giữ. Hiện, sự việc đang được Công an TP Vinh xác minh, làm rõ.

V. Đồng

