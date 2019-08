Nghi án bé 6 tuổi bị xâm hại: Nghi phạm có mối quan hệ như thế nào với gia đình nạn nhân?

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vẫn đang trong quá trình xác minh thông tin gia đình anh Nguyễn Thanh Trung (SN 1993) trú phường Lê Mao, TP.Vinh gửi đơn trình báo về việc con gái 6 tuổi nghi bị xâm hại tình dục.



Kết quả chẩn đoán sức khỏe của con gái anh Trung.

Về vụ việc, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP.Vinh cho rằng, đây là vụ việc phức tạp. Nhận được đơn, Công an TP.Vinh đã mời người phụ nữ Trần Thị Thùy A. (SN 1998, quê Hậu Giang) lên làm việc nhưng người phụ nữ này phủ nhận lời tố cáo của anh Trung. Do chưa có cơ sở chứng minh đối tượng có dấu hiệu vi phạm nên Công an TP.Vinh chưa thể ra quyết định tạm giữ.



“Ngày 28/6, gia đình anh Trung có lên Công an TP.Vinh tố cáo sự việc, khoảng 19h ngày 19/6, anh Trung đưa con đến khách sạn Mường Thanh Thanh niên nhờ người phụ nữ tên A. trông giùm rồi đi có việc. Đến 23h cùng ngày, anh Trung quay về khách sạn và cả 3 ngủ cùng nhau. Đến ngày 28/6, anh Trung mới lên Công an TP.Vinh trình báo về việc, con gái của anh bị người phụ nữ tên A. cùng 2 người khác đưa lên khách sạn rồi sau đó cháu bị xâm hại tình dục ”, Trung tá Cường cho biết.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP.Vinh xác minh, làm rõ. Công an khẳng định những thông tin được phát tán trên mạng xã hội là chưa chính xác và không có căn cứ.

Người phụ nữ bị tố cáo liên quan đến vụ việc.



Theo Công an TP. Vinh, anh Trung đã từng có tiền án, sau khi vợ chồng ly hôn thì cháu được anh Trung nuôi dưỡng. Còn đối tượng A. được xác định có thời gian làm việc tại khách sạn trên địa bàn TP.Vinh. Cả 2 có thời gian qua lại với nhau.



Liên quan vụ việc, anh Trung cho biết, sức khỏe bé trước khi vụ việc xảy ra là hoàn toàn bình thường. Từ sau ngày nghi bị hãm hại, bé ngủ không ngon giấc, đêm thường giật mình, mê sảng rồi khóc thét.

“Đến nay, đã hơn 1 tháng điều trị ở nhiều bệnh viện, nhưng bé vẫn chưa khỏi, vẫn kêu đau rát khi tiểu tiện và đại tiện. Vì vậy, tôi chỉ mong cơ quan chức năng điều tra, sớm kết luận vụ việc để xử lý những kẻ hãm hại con tôi”, anh Trung nói.

Theo Nguoiduatin

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật