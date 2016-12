Nghẹt thở phút giải cứu nam sinh viên bị khống chế trong nhà trọ

Đối tượng Tiến tại cơ quan công an sau vụ khống chế con tin

Vào khoảng 14h30 ngày 29/12, lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa đã giải cứu thành công anh B.S.H.V. (21 tuổi), sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Nha Trang thoát khỏi tình trạng bị khống chế làm con tin. Trước đó, vào khoảng hơn 13h30, tại một khu nhà trọ trên đường Nhà Thờ (phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang), anh V. bất ngờ bị đối tượng Nguyễn Minh Tiến (31 tuổi, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) cầm dao khống chế.

Nhận được tin, 4 cán bộ thuộc lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Khánh Hòa cùng 6 cán bộ công an phường Vĩnh Hải đã đến hiện trường. Trung tá Đỗ Xuân Kiều, Đội Cảnh sát 113, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết, đến 14h28 thì cảnh sát tiếp cận được hiện trường vụ việc. Lúc này, đối tượng Tiến hung hãn kẹp cổ con tin, đưa 1 con dao kề cổ, còn tay kia vung dao dọa đâm. Đối tượng “ngáo đá” liên tục la hét: “Hãy thả vợ con tao ra! Hãy thả vợ con tao ra!”.

Cảnh sát đang lấy lời khai đối tượng khống chế nam sinh viên trong nhà trọ

Sau khi quan sát nhanh hiện trường, lực lượng Cảnh sát 113 vừa thuyết phục, vừa tiếp cận đối tượng. Sau vài phút thuyết phục, đối tượng bất ngờ bỏ 2 dao xuống thì lập tức cảnh sát ập tới khống chế. Nam sinh đã bị đối tượng “ngáo đá” đâm 3 nhát ở vùng đùi 1 nhát ở vùng bụng.

Kể lại giây phút đó, Trung tá Đỗ Xuân Kiều, Đội Cảnh sát 113, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Chúng tôi quan sát nhanh hiện trường về các lối thoát cũng như các tầng của dãy trọ. Đối tượng liên tục la hét vì phê ma túy đá, ảo tưởng rằng công an phường bắt vợ con mình. Nam sinh viên bị kẹp cổ, làm theo các mệnh lệnh của đối tượng”, Trung tá Kiều thuật lại.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, anh V. cho biết, đối tượng Tiến và anh ở cùng một xóm trọ. Trước khi khống chế mình, đối tượng cho rằng một số người ở tầng 2 xóm trọ nói xấu mình nên lên đập phá, la hét.

Nam sinh viên Đại học Nha Trang bị thương ở vùng bụng, đùi sau khi bị khống chế làm con tin

Trong lúc quậy phá thì đối tượng liên tục hét: “Đứa nào bắt cóc vợ con tao?”. Tuy nhiên, từ buổi sáng, nhiều người thấy đối tượng đã dọn đồ đạc nói chuyển phòng trọ và vợ con cũng đã về nhà. Thấy đối tượng hung hăng, nhiều sinh viên trong xóm trọ đóng kín phòng, tinh thần hoảng loạn.

Khi thấy vậy, một số người ở đó đã đến thuyết phục nhưng bất thành. Thời điểm đó, anh V. đang ở trong phòng thì đối tượng xông vào phòng, cầm 2 dao khống chế. “Em từ trong phòng và bị kéo lên tầng 2. Em nói anh ấy, anh em mình không có mâu thuẫn gì, đừng đâm em nhưng anh ấy vẫn rất hung hãn. Nhát đâm đầu tiền thì em tránh được nhưng những nhát sau đó thì trúng bụng và đùi”, nam sinh viên bị khống chế trong gần 1 giờ bàng hoàng kể lại.

Vụ việc đang được Cơ quan công an làm rõ.

Theo Viết Hảo (Dân Việt)