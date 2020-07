Nghệ An: Truy tìm đối tượng sát hại người phụ nữ gần chợ Cửa Bắc

Chiều 27/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phát thông báo truy tìm đối tượng Phan Công Cương (SN 1976, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) – nghi can dùng dao sát hại dã man người phụ nữ vào sáng cùng ngày.



Đối tượng Cương.

"Sau khi gây án, đối tượng sử dụng xe máy nhãn hiệu Wave màu trắng đen bạc BKS 37K1-915.93 rời khỏi hiện trường. Người dân phát hiện thấy đối tượng đề nghị thông báo đến ông Trần Quốc Anh - Đội trưởng Đội CSHS (Công an TP Vinh) theo số điện thoại 094 3775666" - một cán bộ điều tra Công an TP thông tin.

Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường

Như đã thông tin, vào khoảng 8h cùng ngày, trên địa bàn phường Hưng Bình (TP Vinh) xảy vụ án nghiêm trọng khi một người phụ nữ đi xe máy bị một người đàn ông dùng dao sát hại. Sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn.

Cơ quan chức năng xác định, đối tượng là Phan Công Cương (SN 1976, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Đối tượng từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

