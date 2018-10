Nghệ An: Truy bắt đối tượng nổ súng khiến 2 người trúng đạn

Ngày 22/10, Công an TP Vinh ( Nghệ An ) đang khẩn trương điều tra vụ nổ súng tại một quán nhậu trên đường Lê Nin (TP Vinh, Nghệ An) khiến 2 người bị thương nặng.

Đoạn đường xảy ra vụ nổ súng.

Theo đó, vào tối 20/10, anh Lê Ngọc Anh (26 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) được bạn là anh Nguyễn Gia Định (26 tuổi, trú phường Vinh Tân) mời đi nhậu tại một quán ăn trên đường Lê Nin.

Đến 20h cùng ngày, vừa xuống điểm hẹn thì anh Ngọc Anh thấy bạn của mình bị một nhóm người cầm ghế, cốc đuổi theo. Liền sau đó là tiếng súng vang lên khiến anh Ngọc Anh và bạn gục tại chỗ. Hai người sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

Khẩu súng được công an thu giữ tại hiện trường.

Các bác sĩ cho biết, nạn nhân Lê Ngọc Anh bị bắn trúng bả vai còn Nguyễn Gia Định bị bắn thủng bụng, đạn găm vào cột sống. Hiện, bệnh viện đã phẫu thuật, gắp viên đạn ra ngoài.

Cơ quan công an TP Vinh cho biết, hai người liên quan đến vụ nổ súng đang bị tạm giữ để điều tra. Người được cho là nổ súng trú tại phường Quang Trung, đang lẩn trốn. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đang truy bắt và kêu gọi đầu thú.

