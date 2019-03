Nghệ An: Người chồng đánh ghen, đâm chết tình địch đã biết vợ có "quan hệ ngoài luồng" từ trước

Ngày 29/3, đại tá Cao Tiến Mai – Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đã bàn giao nghi phạm Hoàng Đình Nam (SN 1963, trú tại khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.

Như đã thông tin, vào trưa 29/3, khi thấy vợ ngồi trong ô tô của ông B.T.Đ (SN 1954, trú thị trấn Nam Đàn) tại địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, đối tượng Nam tiến lại gần xe ô tô. Khi ông Đ. bước xuống xe thì bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Đ. tử vong sau đó.

Người vợ cũng bị đối tượng Nam dùng dao gây thương tích ở tay. Gây án xong, đối tượng Nam rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn đã có mặt bảo vệ hiện trường và tiến hành truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 15h cùng ngày, đối tượng Nam đã đến cơ quan Công an huyện Nam Đàn đầu thú. Đối tượng khai nhận, thời gian gần đây, thấy vợ có nhiều biểu hiện bất thường và nhiều người trong xóm đồn đoán vợ mình có quan hệ bất chính bên ngoài.

Để làm rõ sự việc, đối tượng đã gắn thiết bị định vị vào xe máy của vợ. Trưa ngày 28/3, thấy vợ lấy xe máy đi đến khu vực xã Nam Giang rồi gửi xe máy tại đây. Sau đó, người vợ lên xe ô tô của ông Đ.

Đến gần 14h cùng ngày, khi ông Đ. điều khiển xe ô tô chở vợ mình dừng lại tại khu vực xóm 11, xã Nam Giang thì đối tượng Nam cầm dao tiến lại gần và gây án.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn cho biết, đối tượng Nam làm nghề thợ may. Người vợ là hiệu phó của một trường mầm non trên địa bàn. Còn ông Đ. là giám đốc một doanh nghiệp xây dựng.

Những người hàng xóm của đối tượng Nam cho biết, ông Nam là người rất hiền lành và chăm chỉ. “Tôi thấy ông Nam suốt ngày ngồi bên máy khâu. Thi thoảng buối tối thì rủ những người hàng xóm đi uống nước gần nhà. Việc vợ ông Nam có quan hệ ngoài luồng thì dư luận trong xóm đã râm ran từ lâu. Nhưng xảy ra án mạng thì chúng tôi đều bất ngờ” – một người hàng xóm thông tin.

Cũng theo những người hàng xóm thì gia đình ông Nam có hai người con gái đã khôn lớn. Ông Nam ít khi uống bia rượu và chưa xảy ra mâu thuẫn với ai ở trong cũng như ngoài khối xóm.

