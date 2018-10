Nghệ An: Khởi tố người bố hiếp dâm con gái đến mang thai

Sự việc được những người hàng xóm phát hiện cách đây hơn 2 tháng khi thấy cháu bé có những biểu hiện khác thường. Sau đó, những người hàng xóm nói chuyện với chị N.T.N (51 tuổi, mẹ cháu bé). Tuy không tin nhưng chị N. thấy con gái mình có những biếu hiện của người mang thai. Gặng hỏi người con thì chị biết được người chồng gây nên sự việc động trời. Đưa con đến cơ sở y tế kiểm tra, các bác sĩ cho biết cháu đã mang thai hơn 3 tháng.

Chị N. lo lắng cho người con của mình trong thời gian xắp tới.

Ông Nguyễn Đình Phú – Trưởng Công an xã Châu Lý thông tin, nhận được tin báo thì công an xã đã lập biên bản. Vì sự việc nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền nên chúng tôi báo ngay cho Công an huyện trực tiếp thụ lý vụ án. “Qua lời khai ban đầu thì đối tượng đã xâm hại cháu bé ba lần từ năm 2017. Đối tượng Mùi thường xuyên uống rượu và say xỉn” – ông Phú cho biết thêm.

Được biết, gia đình chị N. là hộ nghèo của xã. Hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì thì làm nấy, cuộc sống rất khó khăn.

V. Đồng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật