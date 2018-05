Nghệ An: Giết người để cướp... 40.000 đồng

Chiều 2/5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Lực (27 tuổi, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản xảy ra vào đêm 22/3 tại phường Cửa Nam, TP Vinh.

Nạn nhân là anh Hoàng Văn Thân (38 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Đối tượng Lực. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Trước đó, vào rạng sáng 23/3, người dân phát hiện anh Thân tử vong trong công viên Cửa Nam (phường Cửa Nam, TP Vinh) với nhiều dấu hiệu bất thường. Sau đó, người dân đã báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi và phát hiện trên người anh Thân có nhiều vết thương.

Xác định đây là vụ án mạng nên cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sau hơn 1 tháng, nghi phạm Lực bị bắt tạm giam để điều tra vụ án.

Tại cơ quan công an, Lực khai nhận đêm 22/3 khi đi lang thang ở công viên Cửa Nam thì gặp anh Thân đang nằm ngủ trên ghế đá trong tình trạng say rượu. Lúc này, Lực lục túi anh Thân lấy được 30.000 đồng. Một lát sau, nghĩ nạn nhân vẫn còn tiền nên Lực đến đánh thức anh Thân dậy rồi dìu đến một khu vực vắng người trong công viên.

Anh Thân nói mình không còn tiền thì bị Lực dùng gạch đánh liên tiếp nhiều lần vào đầu cho đến khi anh Thân gục xuống, rồi lục lấy 40.000 đồng còn lại trong túi nạn nhân. Gây án xong, Lực đi vào huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

