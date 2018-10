Nghệ An: Chặn bắt trùm ma túy ma mãnh vận chuyển 30 bánh heroin

Đối tượng Ích và Hợi (ảnh do công an cung cấp).

Manh mối đường dây ma túy “khủng”

Một trinh sát phá án cho biết, Ích là đối tượng cộm cán, liều lĩnh và có nhiều năm sinh sống, làm ăn ở các địa bàn biên giới giữa Việt Nam – Lào. Tại đây, Ích đã tạo cho mình nhiều mối quan hệ với các đối tượng mua bán ma túy người Lào. Từ đó, Ích có nguồn ma túy dồi dào và bắt đầu thiết lập đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam và phân phối vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Với phương thức hoạt động tinh vi và bản tính manh động, Ích tỏ ra là một tay “anh chị” sừng sỏ trong thế giới ngầm tội phạm ma túy.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, mọi hoạt động của Ích đều nằm trong tầm ngắm của các lực lượng chức năng. Nhiều tháng trước, Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện Ích có nhiều biểu hiện nghi vấn về việc mua bán ma túy. Ngoài Ích, các chiến sĩ Trạm CSGT Diễn Châu còn phát hiện một số đối tượng thường đi với Ích lên địa bàn huyện Thanh Chương và có nhiều hoạt động mờ ám. Từ những chứng cứ và manh mối thu thập được, các chiến sĩ Trạm CSGT Diễn Châu nhận định Ích là đối tượng cầm đầu một đường dây ma túy xuyên Việt. Khi có ý kiến chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an Nghệ An, Trạm CSGT Diễn Châu đã thành lập Tổ công tác, phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc, làm rõ đường dây ma túy này.

Qua quá trình bám sát đối tượng, Tổ công tác đã nắm được quy luật hoạt động cũng như mọi di biến của Ích và đồng bọn. Ngày 14/10, Tổ công tác nhận được nguồn tin Ích và đồng bọn có dấu hiệu chuẩn bị vận chuyển một lượng ma túy khủng từ Lào về Việt Nam và đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã chủ trì và đề nghị sự phối hợp từ phía Công an huyện Thanh Chương cùng phá án. Công an huyện Thanh Chương đã chủ động và triển khai các phương án đối phó, phối hợp Tổ công tác để triệt phá đường dây ma túy do Ích cầm đầu.

Ông trùm sa lưới

Tang vật vụ án.

Gần đến thời điểm phá án, các trinh sát liên tục báo về đối tượng Ích thường xuyên thay đổi trang phục, phương thức liên lạc cũng như phương tiện, để ngụy trang. Đồng thời, Ích đóng vai khách hàng ngồi sau và Trần Đình Hợi (34 tuổi, trú cùng địa phương làm tài xế). Để tránh bị phát hiện, Ích yêu cầu Hợi dừng lại ở dọc đường để nghe ngóng và theo dõi xem có bị phát hiện không. Khi không thấy có dấu hiệu gì nghi ngờ, Ích lệnh cho Hợi tiếp tục di chuyển. Cùng lúc đó, các trinh sát đánh án đón lõng tại nhiều địa điểm mà đối tượng có thể lợi dụng địa hình rừng núi để tẩu thoát.

Trung tá Trần Văn Hùng – Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương thông tin, Ích cùng đồng bọn di chuyển vào ban đêm, chạy trên quốc lộ 46 hướng Thanh Chương – TP Vinh với tốc độ cao. Đây là tuyến đường có đông phương tiện tham gia giao thông nên việc đảm bảo an toàn cho người dân cũng được Tổ công tác tính toán kỹ lưỡng.

Khoảng 5h30 ngày 15/10, biết Ích ngồi trên ô tô 4 chỗ mang BKS 37A – 464.37, đến địa phận xã Vân Diên (huyện Nam Đàn, Nghệ An), các chiếc sĩ CSGT lập chốt ra tín hiệu dừng xe như để kiểm tra hành chính. Khi thấy chiếc ô tô do Hợi điều khiển giảm tốc độ và ra tín hiệu xi nhan để dừng xe theo yêu cầu thì các mũi trinh sát thuộc lực lượng Trạm CSGT Diễn Châu, Công an huyện Thanh Chương ập vào khống chế, tóm gọn 2 đối tượng Ích và Hợi. Kiểm tra trên xe, Tổ công tác phát hiện có 2 bọc ni lông màu đen trong chiếc ba lô cũ, chứa 30 bánh heroin.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã đưa toàn bộ số tang vật trên cùng 2 đối tượng về trụ sở Công an huyện Thanh Chương. Tại cơ quan công an, Ích và Hợi khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Trung tá Hùng cho biết, Ích là đối tượng cầm đầu và Hợi tham gia với vai trò lái xe. Số ma túy này được Ích mua từ một người Lào và đang trên đường đưa vào phía Nam tiêu thụ.

Chiều 15/10, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong vụ án này. Tại buổi lễ trao thưởng, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Thanh Chương. Đồng thời trao thư khen và trao thưởng 5 triệu đồng cho mỗi đơn vị.

Trung tá Trần Văn Hùng – Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết, hai đối tượng và tang vật đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát ma túy Công an Nghệ An tiếp tục thụ lý và mở rộng điều tra. Trước đó, ngày 4/7, Công an huyện cũng đã tóm gọn 2 đối tượng Kha Văn Công (35 tuổi, trú xã Ngọc Lâm) và Quang Văn Là (24 tuổi, cháu của Công) khi đang vận chuyển 19 bánh heroin và 4 kg ma túy đá. Đây là chuyên án Công an huyện Thanh Chương chủ trì phối hợp với các đơn vị phá án thành công.

