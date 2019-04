Nghệ An: Cảnh sát phong tỏa nhiều đoạn đường, vây bắt nhóm nghi mua bán ma túy

Hiện trường vụ việc.

Cục Cảnh sát phòng chống ma túy (Bộ Công an), Công an Nghệ An, Công an Hà Tĩnh phong tỏa, khám xét một ngôi nhà trong ngõ 161 nằm trên đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập. Một số đối tượng trong ngôi nhà này bị bắt giữ nghi có hành vi mua bán, tàng trữ chất ma túy.

Đến 18h30 việc khám xét được hoàn tất. Các nghi phạm cùng tang vật nghi ma túy có trọng lượng hàng trăm kg dấu trong các thùng loa được đưa ra khỏi hiện trường.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.​

A. Lâm

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật