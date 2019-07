Nghệ An: Bắt kẻ dùng xăng đốt nhà khiến 5 người bị thương

Ngày 31/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã bắt giữ đối tượng dùng xăng đốt một ngôi nhà ở phường Quán Bàu, TP Vinh khiến 5 người trong nhà bị thương vào trưa 30/7.



Theo đó, đối tượng dùng đùng xăng đốt nhà khiến 5 mẹ con, bà cháu bị thương là Bùi Sĩ Công (SN 1983, trú xã Nghi Phú, TP Vinh).

Đối tượng Công. ẢNH: CAND

Tại cơ quan công an, Công khai nhận do có mâu thuẫn với chị T. nên mang theo 1 can đựng 10 lít xăng đến nhà chị T. và châm lửa đốt.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP đến khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, dấu vết liên quan. Từ hình ảnh trích xuất camera an ninh trong nhà và những lời khai của những người liên quan, cơ quan điều tra đã xác định Công chính là nghi can trong vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 31/7, các trinh sát Công an TP Vinh đã ập vào bắt giữ Công đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn.



Như đã thông tin, vào khoảng 12h ngày 30/7, căn nhà của chị T. bất ngờ bốc cháy. Người dân xung quanh đã hô hoán và gọi điện cho lực lượng PCCC đến dập lửa.



Lúc này, chị T. cùng người mẹ và các con may mắn được đưa ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa 115 cấp cứu.

Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện.

Các bác sĩ của bệnh viện cho biết, các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn trên đều là nữ (người cao tuổi nhất là 65 tuổi, nhỏ nhất 6 tuổi) được chẩn đoán bỏng đường hô hấp do ngạt khói xăng.

Khi được giải cứu, 5 bà cháu, mẹ con trong tình trạng khó thở, mặt đỏ gay gắt, đau rát đường thở, hoảng loạn. Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Hồi sức Cấp cứu đã cho bệnh nhân thở oxy, chuyền đường, dùng corticoid…

Hiện, các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về Khoa Hồi sức Tích cực tiếp tục theo dõi, điều trị. Riêng bệnh nhân T. ngoài suy hô hấp, còn bị đa chấn thương, bỏng ở các vị trí tay, chân… cũng đã được xử lý.

V. Đồng

