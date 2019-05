Nghệ An: Bắt đối tượng chém 2 người đòi nợ thuê thương vong

Ngày 20/5, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đã bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Khánh (SN 1969, trú xóm 11, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương) - kẻ đã dùng dao chém 2 người thương vong - cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An.

Đối tượng Khánh (ảnh: công an cung cấp)

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình chia tài sản để ly hôn, Khánh nợ vợ 53,5 triệu đồng. Vì số nợ này mà người vợ đã thuê Nguyễn Kim Định (SN 1987, trú xã Yên Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Công Giang (SN 1986, trú cùng xã với Định) đến nhà Khánh để đòi nợ.

Tại đây, Khánh cầm hai tay hai con dao chém vào người Định 9 nhát. Giang bị chém 2 nhát vào tay trái. Bị chém, Giang hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Riêng Định gục tại chỗ, tử vong sau đó. Sau khi gây án, Khánh mang theo hung khí bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương đã có mặt bảo vệ hiện trường và chia nhiểu tổ công tác truy bắt Khánh. Đến gần 22h cùng ngày, biết không thể trốn thoát nên Khánh đã ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

V. Đồng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật