Nghệ An: Bắt cán bộ văn phòng trường tiểu học giở trò đồi bại với cô gái tật nguyền

Ngày 4/12, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Huy Giang (SN 1977, trú xã Diễn Lộc) là cán văn phòng Trường Tiểu học xã Diễn Tân để điều tra về hành vi hiếp dâm một cô gái tàn tật ở cùng xã.



Chị Q. chân tay teo tóp từ nhỏ sau một trận ốm.

Ông Mai Ngọc Long – Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Diễn Châu cho biết, đơn vị nhận được thông báo từ cơ quan công an về việc khởi tố, bắt giam Phan Huy Giang từ ngày 2/12. Đơn vị đang chờ kết luận cuối cùng cơ quan công an để có hướng xử lý đối với Phan Huy Giang.

Như đã thông tin, đầu tháng 11/2019, bà N.T.N (SN 1977, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) tố cáo Giang có hành vi đồi bại với người con gái 22 tuổi bị tàn tật.

Theo bà N., sự việc xảy ra vào chiều 9/11. Lúc đó, ở nhà chỉ có người con gái tên N.T.Q (SN 1997) bị tàn tật khi hai chân, tay bị teo lại không thể làm được gì.

Tối 9/11, bà N. trở về nhà thì nghe người con gái nói bị chú Giang sàm sỡ vào chiều cùng ngày. Sau đó, Giang quay lại và cho con tôi 100 ngàn đồng. "Nghe con gái kể tôi cũng không để ý lắm. Tôi không hiểu từ sàm sỡ là như thế nào nên gật đầu cho xong chuyện" – bà N. nói.

Đến 19h cùng ngày, Giang tiếp tục đến nhà bà N. xin chụp một tấm ảnh của Q. để xin các nhà tài trợ cho Q. một chiếc xe lăn. Nghe vậy, bà N. đồng ý.

Khoảng gần 1h ngày 10/11, nghe tiếng chó sủa nên bà N. thức dậy đi ra phòng khác nhìn ra cổng thì thấy một người đàn ông nổ xe máy lao đi. Khi quay vào nhà, bà thấy Q. đang lết từ phòng ngủ ra thềm khóc và nói "chú Giang vào phòng con sàm sỡ".

Bà N. cùng nhiều đơn tố cáo Giang làm hại con gái gửi các cơ quan chức năng.

"Nghĩ lại chuyện con gái kể lúc chiều là bị chú Giang sàm sỡ thì tôi dần hiểu ra và hỏi kỹ con gái thì bàng hoàng với lời kể về hành động đồi bại của Giang" – bà N. buồn nói.

Sau đó, bà đưa con gái đến bệnh viện Sản nhi Nghệ An để kiểm tra. Kết quả kiểm tra thấy có dịch trắng và xây xước vùng kín. Gia đình bà N. đã trình báo sự việc đến UBND xã Diễn Lộc và gửi đơn tố cáo Giang đến Công an huyện Diễn Châu.

Theo bà N., chiều 11/11, cơ quan công an đã lấy lời khai của con gái bà, đồng thời đưa đi giám định pháp y. Phía gia đình Giang đã đến hòa giải và xin gia đình rút đơn.

V. Đồng

