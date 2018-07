Nghệ An: Bắt 5 đối tượng lừa bán vàng giả

Chiều 7/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, vừa phá thành công chuyên án lừa bán vàng giả, bắt 5 đối tượng, thu giữ một ôtô Camry, 18 dây bạc mạ màu vàng, một lắc đeo tay bằng kim loại màu vàng và hơn 12 triệu đồng.

5 đối tượng gồm: Bùi Tiến Đạt (36 tuổi), Nguyễn Đức Dũng (29 tuổi); Nguyễn Đức Hoàng (27 tuổi); Lê Tùng Lâm (26 tuổi) và Nguyễn Đức Cường (22 tuổi) đều trú tại Hải Phòng.

5 đối tượng bị bắt giữ.

Theo cơ quan công an, các đối tượng này mua nhiều dây bạc rồi đưa đi thuê thợ mạ một lớp vàng thật bên ngoài. Sau khi có hàng nhái, cả nhóm thuê xe ô tô, xe máy rồi dưa số hàng nhái này đến các hiệu vàng ở nhiều tỉnh để lừa bán.

Cụ thể, sáng 3/7, Đạt và Hoàng tới hiệu vàng ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đem một sợi bạc mạ vàng nói với chủ tiệm muốn bán dây vàng ta hơn một cây. Do không bị phát hiện nên chủ tiệm đã trả giá hơn 50 triệu đồng, khi nhóm này rời đi thì chủ hiệu vàng mới phát hiện là vàng giả. Sau đó đã đi báo cơ quan công an.

Tiếp đó, ngày 4/7, với thủ đoạn tương tự, hai người trong nhóm này vào một hiệu vàng ở thành phố Hà Tĩnh để thực hiện hành vi thì bị gia chủ phát giác hô hoán và bị công an ở đây bắt giữ.

Biết bị lộ, Đạt cùng hai người còn lại lái ôtô vào thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) trốn tại khách sạn nhưng cũng bị cơ quan công an bắt giữ một ngày sau đó.

Hiện 5 đối tượng này đang bị tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

V. Đồng

