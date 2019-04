Nghệ An: Bắt 3 nghi phạm trong đường dây mua bán hơn 700kg ma túy

Chiều tối 17/4, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó giám đốc Công an Nghệ An cho biết, công an đang tạm giữ 3 nghi phạm trong đường dây mua bán, vận chuyển hơn 700 kg ma túy đá được thu giữ tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu vào sáng cùng ngày.

Lực lượng chức năng đang kiểm kê ma túy.

Cũng trong buổi chiều, lực lượng đánh án khám xét “kho hàng” tại một ngôi nhà tại xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu và thu giữ 50 loa thùng, 50 bao tải chứa ma túy và một cân đĩa loại 50 kg. Đây là các vật dụng các đối tượng dùng để cất giấu ma túy.

Ma túy được các đối tượng cất giấu trong loa thùng.

Trước đó, Công an Nghệ An phát hiện có một đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài cầm đầu với các chân rết người Nghệ An. Các đối tượng này chọn địa bàn Nghệ An là điểm trung chuyển rồi sau đó đưa ma túy sang một nước thứ 3 để tiêu thụ.

Tháng 3/2019, Công an Nghệ An xác lập chuyên án, giao cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu đấu tranh, triệt phá.

Ngày 17/4, Ban chuyên án lên kế hoạch phá án. Thấy bị vây bắt, nhóm đối tượng vứt 23 bao tải chứa ma túy đá xuống vệ đường tại cánh đồng muối ở xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, 3 đối tượng bị bắt giữ sau đó. 2 đối tượng hiện đang bỏ trốn trong đó có 1 người nước ngoài.

Bước đầu,Công an Nghệ An xác định 23 bao tải có chứa 700kg ma túy đá. Chuyên án đang được điều tra mở rộng

V.Đồng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật