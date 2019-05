Nghệ An: Bắt 3 đối tượng “bảo kê” gặt lúa

Ngày 16/5, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Công an cũng thu giữ 4 khẩu súng tự chế, 3 mã tấu của các đối tượng dùng để dọa, chiếm đoạt tiền các chủ máy gặt lúa.

Ba đối tượng tại cơ quan công an.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Mạnh (SN 1982), Phạm Công Bảo (SN 1987) đều trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương và Nguyễn Bá Sự (SN 1992, trú tại huyện Yên Thành, Nghệ An).

Theo đó, từ đầu mùa gặt năm 2019, 3 đối tượng này ép người dân tại xã Thanh Long phải thuê máy gặt do nhóm này bảo kê với giá cao. Nếu gia đình nào không chịu dùng máy gặt nhóm đối tượng bảo kê sẽ bị đe dọa, hoặc không cho đưa lúa gặt từ ngoài đồng về nhà… Riêng những chủ máy gặt tại các địa phương khác đến gặt thuê phải nộp cho nhóm này 20.000 đồng/sào thông qua bản hợp đồng thuê máy gặt được nhóm này soạn sẵn nếu không chúng sẽ phá máy nên các chủ máy gặt phải đồng ý.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương vào cuộc điều tra và bắt quả tang nhóm của Mạnh đang đe dọa, yêu cầu chủ máy gặt N.V.H. (trú tại huyện Đô Lương) đưa 1 triệu đồng tiền “bảo kê” để được gặt lúa ở xã Thanh Long.

Đối tượng Mạnh và tang vật.

Tiến hành khám xét nơi ở của Mạnh, công an thu giữ 4 khẩu súng tự chế, 3 mã tấu. Được biết, Mạnh đã có 6 tiền án, tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép ma túy.

Tại CQĐT cả ba đối tượng trên đã khai nhận hành vi của mình. Hiện, vụ việc được Công an huyện Thanh Chương điều tra làm rõ.

V. Đồng

