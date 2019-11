Nghệ An: Bà nội sát hại cháu lạnh lùng thực nghiệm hiện trường

Chiều 8/11, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ án mạng bà Phạm Thị Hường (65 tuổi, trú xóm Tân Sơn, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) sát hại cháu vào ngày 3/11. Nạn nhân chính là cháu N.T.T. mới 11 tuổi, - cháu nội của bà Hường.



Đập nước nơi xảy ra sự việc.

Người dân xã Hậu Thành đã tập trung rất đông ở đập Bàu Ganh để theo dõi buổi thực nghiệm. "Buổi thực nghiệm diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ. Quá trình diễn tả lại hành vi của mình, bà Hường tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng" – lãnh đạo xã Hậu Thành nói.

Như đã thông tin, Sáng 5/11, sau hơn 1 ngày cháu T. mất tích, người thân phát hiện cháu T. tử vong dưới đập nước Bàu Ganh (cách nhà gần 3km) với nhiều dấu hiện bất thường. Sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, trích xuất camera dọc đường cơ quan công an thu được hình ảnh cháu T. chở bà nội trước lúc cháu mất tích. Sau đó, cơ quan công an đã triệu tập bà Hường để làm rõ. Bước đầu tại cơ quan công an, bà Hường thừa nhận trong cơn tức giận đã sát hại cháu T. vào chiều ngày 3/11.

Camera ghi lại cảnh cháu T. chở bà Hường trước lúc mất tích.

Theo lời khai của bà Hường thì hai vợ chồng bà nhận chăm sóc các con của người con trai đi làm ăn trong miền Nam. Cách đây 2 tháng, người con trai là anh N.D.C (bố bé T.) về nhà sinh sống. Thời gian này, anh C. và bố đẻ thường hay xảy ra cãi vã.

Đỉnh điểm là đầu tháng 11, trong bữa cơm gia đình bà Hường gắp thức ăn cho chồng thì bị người con trai chửi bới. Việc này khiến người bố tủi giận và dọa sẽ tự tử. Sự việc khiến bà Hường ấm ức trong lòng.

Chiều 3/11, bà Hường gặp cháu T. trên đường và hai bà cháu đến nhà người thân để chơi. Bà Hường gửi xe của mình vào một hàng tạp hóa và ngồi sau xe T. Tuy nhiên, hai bà cháu không gặp được người thân nên quay trở về. Trên đường đi, bà Hường nhắc đến chuyện bố T. hỗn láo nên hai bà cháu xảy ra cãi vã. Ấm ức vì chuyện bố của T. hỗn láo, nay người cháu cũng cãi lại mình nên bà Hường nảy sinh ý định giết cháu.

Lúc này, bà Hường rủ cháu đến đập Bàu Ganh để tắm và nhờ cháu xuống kỳ lưng cho mình. Lợi dụng cháu gái không để ý, bà Hường đã xô ngã cháu xuống đập. Sau đó bà trở về nhà như chưa có chuyện gì.

V. Đồng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật