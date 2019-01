Ngày xét xử thứ 2 vụ Vũ “nhôm”: Hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an bị đề nghị mức án xứng tội danh

Đại diện cơ quan nắm quyền công tố tại tòa đề nghị phạt 30- 36 tháng tù đối với bị cáo Bùi Văn Thành, 36- 42 tháng tù đối với bị cáo Trần Việt Tân cùng về tội danh: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hai bị cáo là các cựu Thứ trưởng Bộ Công an.

Phan Hữu Tuấn, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục V bị đề nghị mức 6-7 năm tù; Phan Văn Anh Vũ, cựu Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 là 14-15 năm tù, Nguyễn Hữu Bách, cựu Phó cục trưởng Cục B61, Tổng cục V 7-8 năm tù cùng tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vũ "nhôm" hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an.

VKS còn đề nghị cấm các bị cáo Vũ, Tuấn, Bách đảm nhiệm chức vụ trong ngành công an 4-5 năm. Cùng bị cấm nội dung này, nhưng thời gian với hai ông Thành, Tân thấp hơn là 3-4 năm.

Về dân sự, VKS đề nghị giao các dự án nhà, đất gồm nhà đất công sản 319 Lê Duẩn; khu đất đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà; khu đất tại đường ven biển Sơn Trà - Điện Ngọc (cùng ở Đà Nẵng); và nhà đất tại số 8 Nguyễn Trung Trực TP HCM đã kê biên cho hai UBND Đà Nẵng và TP HCM thu hồi, xử lý.

Nhà đất tại số 129 Pasteur (TP HCM) giao Bộ Công an phối hợp với UBND TP HCM báo cáo Thủ tướng để có biện pháp thu hồi, đảm bảo không thất thoát tài sản Nhà nước.

Bị cáo Thành trước bục khai báo. (ảnh: HC

Nhà đất tại 15 Thi Sách giao cho UBND TP HCM thu hồi, đảm bảo không thất thoát tài sản Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp có liên quan.

Với số tiền Phan Văn Anh Vũ hưởng lợi bất chính từ việc cho thuê nhà đất là hơn 5,8 tỷ đồng, VKS yêu cầu tịch thu xung công quỹ nhà nước, tiếp tục tạm giữ số tiền hơn 1,3 tỷ đồng của bị cáo Vũ để đảm bảo thi hành án.

Cả bảy dự án nhà, đất đã bị Vũ thao túng, cơ quan công tố đề nghị tiếp tục kê biên để phục vụ thi hành án.

Theo VKS, tại tòa các hai cựu thứ trưởng đều thừa nhận sai phạm, để Vũ chuyển nhượng các dự án đất, gây thiệt hại cho nhà nước. Bị cáo Vũ không nhận sai phạm mà cho rằng mọi hoạt động làm đúng trình tự. Vũ chỉ đồng ý trả lại hai dự án 319 Lê Duẩn, 1,5 ha đất ven biển Sơn Trà, còn những dự án khác chuyển nhượng đúng quy định nên xin tiếp tục được triển khai.

Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng có đủ cơ sở quy kết hành vi của các bị cáo theo tội danh truy tố: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Tân trước bục khai báo.

Bản luận tội nhấn mạnh, đây là vụ án rất nghiêm trọng, được dư luận quan tâm. Các bị cáo đều có chức vụ cao trong ngành công an, nhưng thiếu trách nhiệm để Vũ lợi dụng tổ chức bình phong để thao túng bảy dự án nhà đất công ở những vị trí đắc địa ở hai thành phố lớn, gây bức xúc dư luận.

Về vai trò cụ thể, đại diện VKS cho hay Vũ khởi xướng, chủ mưu lợi dụng tổ chức bình phong, chi phối hành vi các bị cáo khác, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt gây thiệt hại 1.160 tỷ đồng. Bị cáo không thành khẩn, cần xử nghiêm.

Bị cáo Bách trực tiếp chỉ đạo nghiệp vụ của Vũ. Biết hoạt động của Vũ không phục vụ hoạt động nghiệp vụ nhưng vẫn soạn thảo văn bản, tham mưu lãnh đạo giúp Vũ thao túng. Bị cáo giúp sức tích cực cho Vũ, thuộc trường hợp rất nghiêm trọng lại đổ lỗi cho người khác. Nhưng tại tòa, bị cáo đã nhận một phần trách nhiệm, lại không chứng minh được việc hưởng lợi nên có cơ sở giảm một phần hình phạt.

Phan Hữu Tuấn ký nháy trình lãnh đạo giúp Vũ thao túng sáu dự án đất. Tại tòa bị cáo nhận một phần trách nhiệm, không chứng minh được đã hưởng lợi nên giảm một phần hình phạt.

Bị cáo Trần Việt Tân gây thiệt hại 155 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo làm giảm uy tín ngành công an, gây bức xúc

Cựu thứ trưởng Bùi Văn Thành đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra dự án 129 Pasteur, không báo cáo với lãnh đạo Bộ để ngăn chặn kịp thời hành vi của Phan Văn Anh Vũ. Hành vi gây bức xúc, giảm uy tín ngành công an nên cũng phải xử nghiêm. Song quá trình công tác, bị cáo có nhiều thành tích nên đề nghị giảm một phần hình phạt.

Khi VKS luận tội, Phan Văn Anh Vũ, Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách đứng nghe còn hai cựu thứ trưởng Thành, Tân được ngồi.

Về nội dung cụ thể với những vi phạm của năm bị cáo, bản luận tội thể hiện Tổng cục V đã sử dụng hai công ty của Vũ làm bình phong. Cả hai công ty này Tổng cục V đều không góp vốn.

Vũ đã lợi dụng danh nghĩa thượng tá tình báo, chủ tịch hai công ty bình phong (Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79) của Bộ Công an, thông qua các văn bản nghiệp vụ để được thuê, nhận chuyển nhượng các bất động sản không qua đấu giá, trái quy định Nhà nước. Thực tế, các văn bản này có tính chất yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan cho Vũ thuê hoặc mua chỉ định; được hưởng các ưu đãi khi mua nhà đất công với giá thấp hơn rất nhiều so với thị trường, không qua đấu giá, không phục vụ nghiệp vụ ngành Công an.

Từ năm 2009 đến 2016, Vũ được ông Bách và Tuấn duyệt các tờ trình gửi Bộ Công an, đề nghị Đà Nẵng tạo điều kiện cho công ty bình phong được mua 4 khu đất đắc địa nhằm phục vụ cho nghiệp vụ ngành. Tuy nhiên sau khi được thuê, mua Vũ đã sang tên mình, người thân hoặc liên kết chuyển nhượng ra ngoài để thu lợi bất chính.

Trước đó, ngày 31/10/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, xử phạt 08 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” đối với Phan Văn Anh Vũ. Ngày 20/12/2018, Tòa án nhân dân TP. HCM xử sơ thẩm, Vũ bị xử phạt 17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Bách đã nhận một bản án trong vụ án khác, bị TAND Hà Nội xử phạt 06 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”. Bị cáo Phan Hữu Tuấn cũng đã phải chịu bản án 7 năm tù về tội danh “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” do TAND Hà Nội xét xử.

Sáng nay, phiên xử tiếp tục phần tranh tụng.

Hà Châu

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật