Ngáo đá, ném cá thối, vàng mã vào trụ sở Công an

Trước đó, trưa 17/10, Lâm điều khiển xe máy mang theo một bịch cá thối, vàng mã ném vào trụ sở Công an quận Cẩm Lệ rồi bỏ chạy. Công an quận phối hợp Công an phường Hòa Thọ Đông bắt được Lâm về trụ sở để thử test, kết quả Lâm dương tính với ma túy đá.



Đối tượng Nguyễn Kim Lâm

Lâm khai sau khi sử dụng ma túy ở tổ 19 (phường Hòa Thọ Tây) Lâm lên cơn ngáo đá, sau đó ra chợ xin nội tạng cá bỏ vào bịch nylon và mua thêm vàng mã đi ném vào trụ sở công an.



Lâm là đối tượng nghiện ma túy đá từ 2017 đến nay. Vào ngày 16/19, Lâm đã bị Công an phường Hòa Thọ Tây xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

