Ngáo đá đâm gục sĩ quan quân đội tại cửa hàng điện thoại

Ngày 30/3, Công an TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Vương (SN 1996, ngụ huyện Châu Thành) cho Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 7 xử lý, do gây thương tích cho 1 sĩ quan quân đội.

Đối tượng Nguyễn Văn Vương tại cơ quan điều tra

Theo đó, vào đêm 28/3, sau khi sử dụng ma túy , Vương đến một cửa hàng điện thoại tại TP Tây Ninh nói với nhân viên mình mua điện thoại của cửa hàng nhưng bị theo dõi và yêu cầu nhân viên kiểm tra.

Lúc này, tại cửa hàng có 2 sĩ quan quân đội là Phan Thanh Tùng và Phạm Thành Được (cùng SN 1992, công tác tại Sư đoàn 5) cũng đang ngồi chờ để mua điện thoại di động.

Do ảo giác, Vương cho rằng 2 người này đang theo dõi điện thoại của anh ta nên lao vào đánh anh Tùng, đồng thời rút một con dao thủ sẵn trong người đuổi chém cả hai.

Trong lúc bỏ chạy, anh Tùng bị trượt chân té ngã, Vương xông đến đâm liên tiếp khiến anh Tùng gục xuống đất.

Sau khi gây án, Vương cầm dao cố thủ trong cửa hàng điện thoại, không cho ai đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lúc này, 2 chiến sĩ Công an thuộc Trại tạm giam Công an Tây Ninh và Công an TP Tây Ninh đi ngang qua phát hiện sự việc đã lao vào khống chế Vương, đưa y về trụ sở Công an, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Vương khai nhận do sử dụng ma túy nên bị ảo giác có người theo dõi mình qua điện thoại. Vì vậy, khi thấy 2 sĩ quan quân đội ngồi bên cạnh, gã liền vung dao chém gục nạn nhân.

