Ngăn chặn người phụ nữ tuồn 60 thỏi thuốc nổ ra thị trường

Ngày 13/6, Đồn Biên phòng cảng Cửa Lò - Bến Thủy (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã bàn giao Hoàng Thị Kính (44 tuổi), trú xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc cho Công an tỉnh Nghệ An cùng 60 thỏi thuốc nổ để điều tra.

Bà Kính cùng tang vật vụ án. Ảnh: Biên phòng cung cấp.

Tối 12/6, bà Kính dùng xe máy chở một bao tải màu trắng đi từ thị xã Cửa Lò hướng về xã Nghi Quang. Khi đến khu vực cầu Ba, người phụ nữ này bị tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cảng Cửa Lò - Bến Thủy phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an Nghệ An yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong bao tải chứa 60 thỏi thuốc nổ (trọng lượng 12 kg), 100 kíp nổ và 5 m dây cháy chậm. Nghi phạm và tang vật được đưa về đồn để làm rõ.

Bước đầu, bà Kính thừa nhận hành vi mua số hàng trên từ một người ở phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò với mục đích đem về bán lại để kiếm lời.

Xã Nghi Quang, nơi lực lượng chức năng bắt nghi phạm. Ảnh: Google Maps.

"Theo lời bà Kính đây là lần đầu thực hiện chuyến hàng cấm", một trinh sát Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy nói.

Theo Zing.vn