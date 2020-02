Ngăn 20 thanh niên "hỗn chiến", Đội phó Cảnh sát hình sự bị chém vào đầu

Chiều ngày 13-2, tin từ Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và truy xét, củng cố hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ của 2 nhóm đối tượng xông vào hỗn chiến nhau và chém cả công an vào ngăn chặn.

Lãnh đạo Công an huyện Thọ Xuân tới thăm, động viên cán bộ bị thương tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 ngày 8-2, Công an huyện Thọ Xuân đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 2 nhóm đối tượng đem theo hung khí đang chuẩn bị đánh nhau tại khu vực ngã tư khu 2, thị trấn Thọ Xuân.

Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng cử một tổ công tác gồm 4 người do ông Nguyễn Đăng Nam, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, làm tổ trưởng phối hợp với Công an thị trấn Thọ Xuân đến ngăn chặn, xử lý.

Khi đến hiện trường, tổ công tác phát hiện có 2 nhóm khoảng 20 đối tượng đang hỗn chiến gây náo loạn khu phố. Thấy vậy, tổ công tác đã lao tới hô to: "Cán bộ công an đến làm nhiệm vụ" và ngăn chặn 2 nhóm dừng lại.

Trong quá trình ngăn chặn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Nguyễn Đăng Nam đã bị các đối tượng tấn công bằng dao dẫn đến thương tích ở vùng đầu và vùng tay.

Sau khi các đối tượng bị khống chế, ông Nguyễn Đăng Nam đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để điều trị vết thương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo NLĐ

