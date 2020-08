Nếu nạn nhân rút đơn, chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện có thoát tội?

Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, chủ quán nướng Hiền Thiện ở Đường Nguyễn Đăng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và Lăng Văn Vân (SN 1993, nhân viên của quán) để điều tra về tội "Làm nhục người khác" theo Điều 155 (Bộ luật Hình sự 2015).

Trước đó, một đoạn clip có độ dài 7 phút ghi lại cảnh một nhóm người đang có hành vi đe dọa, bắt một cô gái trẻ quỳ giữa sàn nhà lan truyền trên mạng xã hội, thu hút được sự quan tâm của dư luận. Đoạn video trên được cho là quay tại một quán ăn trên đường Nguyễn Đăng Đạo (TP. Bắc Ninh).

Nguyên nhân là sau khi đi ăn tại đây, nữ thực khách phát hiện trong đồ ăn có "dị vật" nên đã đăng tải trên mạng. Cho rằng bị "bóc phốt", chủ quán ăn này đã bắt cô gái đến quán doạ nạt, bắt quỳ và xin lỗi. Trong clip, cô gái với vẻ mặt sợ hãi đã phải chịu nhiều lời đe doạ có tính chất côn đồ của chủ quán. Clip đã gây nên phản ứng phẫn nộ mạnh mẽ trong dư luận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Bắc Ninh đã triệu tập chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện là Nguyễn Văn Thiện lên làm việc. Tại cơ quan công an, Thiện đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Tối 19/8, Thiện bị Công an TP Bắc Ninh khởi tố, bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi "Làm nhục người khác". Quá trình điều tra, Công an TP Bắc Ninh đã làm rõ vai trò đồng phạm của Lăng Văn Vân (là nhân viên quán) nên đã tiếp tục áp dụng các biện pháp tố tụng với đối tượng này.

Hình ảnh nạn nhân bị chủ quán nhắng nướng Hiền Thiện bắt quỳ gối rồi chửi bới, lăng mạ công khai (ảnh cắt từ clip)





Sau khi chủ quán nhắng nướng và nhân viên bị bắt, nạn nhân của vụ án cho biết mong muốn sự việc sớm được giải quyết dứt điểm. Cô gái này lo lắng, sau này bản thân và gia đình có thể gặp nguy hiểm nên rất mong các cơ quan tỉnh Bắc Ninh có những biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ sự an toàn cho gia đình. "Bản thân em không hề mong muốn sự việc đi xa tới mức này. Tới đây, nếu bên phía quán nhắng nướng Hiền Thiện tìm tới gia đình em xin lỗi, cam kết sau này sẽ không gây thêm bất cứ khó khăn gì, em sẵn sàng lắng nghe và có thể rút đơn", cô gái này chia sẻ.

Nếu trường hợp nạn nhân rút đơn thì vụ án sẽ được xử lý thế nào? Về vấn đề này, luật sư Vũ Đức Long (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, theo quy định tại Điều 155 (Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015) thì chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các Điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật Hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết;



Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

"Đối với những vụ án rơi vào một trong các trường hợp trên, nếu không có yêu cầu khởi tố của người bị hại thì cơ quan có thẩm quyền khởi tố không được khởi tố. Trường hợp là người chưa thành niên hoặc là người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà không thể hiện được ý chí của mình thì khi muốn khởi tố phải có sự đồng ý của người đại diện.

Trong vụ việc xảy ra tại quán nhắng nướng Hiền Thiện, trường hợp các đối tượng bị khởi tố tội "Làm nhục người khác" theo khoản 1 (Điều 155, BLHS 2015), nếu nạn nhân tự nguyện rút đơn thì chủ quán và nhân viên sẽ được trả tự do và vụ án sẽ phải đình chỉ", luật sư Long chia sẻ.

Nguyễn Hằng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật