Nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc bị bạn tình sát hại từ trước

Liên quan đến thông tin về vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc có nạn nhân nữ tử vong nghi bị bạn trai sát hại từ trước, ngày 8/10, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã nắm được sự việc.



"Mặc dù là người ở Thanh Hóa nhưng sự việc xảy ra ở Nam Định. Bên cạnh đó, do người đàn ông đang làm bên quân đội nên Công an TP sau khi tiếp nhận vụ việc đã bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hoá để đơn vị này tiến hành điều tra, làm rõ", đại diện Công an TP Thanh Hóa cho biết.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xác nhận đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên cao tốc cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn thuộc địa bàn huyện này. Vụ tai nạn làm 1 phụ nữ tử vong và 1 người khác bị thương.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h50 phút tối ngày 4/10, xe ô tô 4 chỗ BKS 30E - 62.559 do lái xe Trịnh Văn Thịnh điều khiển, chở trên xe một người phụ nữ là chị Lê Thị B (38 tuổi, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) đã gây tai nạn liên hoàn khi lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hướng Hà Nội - Ninh Bình.

Khi đi tới địa bàn huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, xe này đã xảy ra va chạm với xe ô tô khách đang đỗ trên làn đường khẩn cấp.

Sau cú đâm này, xe ô tô do Thịnh lái đã văng ra, tiếp tục đâm vào xe ô tô 4 chỗ do lái xe Trần Hoàng (trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển cũng đang chạy cùng chiều phía trước.

Tuy nhiên, theo kết quả giám định pháp y từ phía cơ quan công an, nữ nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên đã tử vong trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn rất lâu.

Nguyên nhân tử vong được xác định do bị vật sắc nhọn đâm nhiều nhát, trong đó có nhát đâm chí tử vào ngực.

Theo thông tin từ Tiền Phong, bước đầu Trịnh Văn Thịnh đã thừa nhận chính là người đã đâm nạn nhân đến tử vong. Thịnh cũng khai nhận quá trình dẫn đến việc đâm chết người này.

Cụ thể, trước thời điểm xảy ra tai nạn trên cao tốc, Trịnh Văn Thịnh đến dự sinh nhật bạn gái là chị Lê Thị B. Sau khi dự sinh nhật, 2 người đi xe đến bãi có vắng ở thành phố Thanh Hoá "tâm sự".

Sau đó, giữa Thịnh và chị B xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc dẫn đến cãi vã. Chị B rút dao trong túi xách mang theo khua khắng, có sướt qua mặt Thịnh. Tức giận, Thịnh khống chế chị B, tước dao và đâm chị nhiều nhát.

Sau đó, Thịnh thực hiện nguyện vọng của chị B là đưa chị đến những nơi 2 người đã từng qua nên lái xe đưa chị B từ Thanh Hoá ra Ninh Bình, lên cao tốc Ninh Bình- Cầu Giẽ đi đến cầu vượt Liêm Tuyền (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) thì quay lại. Khi đi đến km250 trên cao tốc, đoạn thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thì xảy ra tai nạn.

