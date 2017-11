Nam thiếu niên cứa cổ chủ tiệm tóc vì hiếp dâm không thành

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp điều tra vụ án có dấu hiệu giết người, cướp tài sản và hiếp dâm. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị K.A (36 tuổi, ở xã Tiền Phong, huyện Phổ Yên), chủ tiệm cắt tóc, gội đầu.

Qua rà soát đối tượng và truy tìm, cơ quan điều tra đã bắt giữ được nghi phạm là Tạ Quang Trường (16 tuổi, trú cùng xã với nạn nhân).

Theo điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 9h sáng 2/11, Tạ Quang Trường đến quán cắt tóc gội đầu của chị Nguyễn Thị K.A ở xóm Thái Cao, xã Tiên Phong với mục đích để cắt tóc.

Tuy nhiên đó chỉ là cái cớ để đối tượng tiếp cận chị K.A nhằm thực hiện mục đích phạm tội của mình.

Phát hiện thấy quán vắng vẻ, ngay lập tức Trường dùng hung khí khống chế chị K.A kéo vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại. Bị nạn nhân chống cự, Trường đã lấy dây sạc điện thoại trói chị K.A rồi dùng dao cắt cổ nữ chủ tiệm cắt tóc.

Tưởng nạn nhân đã chết, đối tượng còn dùng vòi nước rửa vết máu tại hiện trường, sau đó cướp chiếc điện thoại di động và bỏ đi.

Chị K.A đã qua cơn nguy kịch.

Khi đối tượng rời đi, nạn nhân bất ngờ tỉnh lại bò ra ngoài kêu cứu và được người dân đưa đến bệnh viện Quân y 91.

Theo các bác sĩ cho biết, nạn nhân bị một vết thương trên cổ dài khoảng 10cm, sâu 5cm, khiến đứt đôi khí quản, rách tĩnh mạch cảnh bên trái; máu chảy xối xả, trạng thái ý thức lơ mơ, không rõ ràng.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã cấp cứu nối khí quản, điều trị vết thương, giúp nạn nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Về đối tượng Trường, sau khi gây án vẫn thản nhiên đi nghe ngóng người dân địa phương bàn tán về vụ việc. Khi biết tin công an truy ra gã là nghi can thì Trường lập tức bỏ trốn. Đến chiều cùng ngày, Trường bị công an bắt giữ.

Theo người dân địa phương, trước đó đối tượng Trường được gia đình phát hiện sử dụng ma túy nên đã xích lại một thời gian để cai nghiện. Một số thông tin nghi vấn, trước khi gây án đối tượng đã sử dụng ma túy đá.

