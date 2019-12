Nam thiếu niên 14 tuổi từng được mời lấy lời khai vụ bé gái 6 tuổi tử vong

Ngày 1/12, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai của các đối tượng liên quan đến cái chết của một bé gái 6 tuổi.

Trước đó, trong quá trình lấy lời khai Điểu Long (SN 2005, trú bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo), nam thiếu niên này khai nhận, ngoài việc sát hại Điểu L. (SN 2008), nghi phạm còn liên quan đến cái chết của cháu T.T.H trú cùng xã vào năm 2016.

Theo một cán bộ điều tra cho biết, trong quá trình lấy lời khai Điểu Long, thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án một bé gái 6 tuổi (trú cùng xã với đối tượng) bị chết vào năm 2016, Cơ quan điều tra đã tiến hành đấu tranh.

Nghi phạm Điểu Long khai nhận sát hại hai cháu bé

“Qua đấu tranh ban đầu, Điểu Long có thừa nhận liên quan đến cái chết của bé gái này. Tuy nhiên, lời khai của Điểu Long chưa thực sự rõ ràng nên Cơ quan điều tra đang xác minh thêm”, vị cán bộ này cho biết.

Liên quan đến cái chết của cháu T. T. H., ông Tráng A Dơ, Trưởng bản Đoàn Kết, xã Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, Đắk Nông) cho biết, công an kết luận nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Ông Tráng A Dơ kể lại, ngày 11/1/2016, vợ chồng ông đi vào rẫy thì gặp cháu H. đi bộ ngược chiều với vợ chồng ông. Đến khoảng 18h, gia đình không thấy cháu H. về nên gia đình và bà con trong bản có đi tìm.

Sau đó, ông Điểu B’rơi (bố Điểu Long), đang sống trong rẫy gần đó thông báo, vớt được thi thể cháu H. dưới suối. “Khu vực suối nơi cháu H. gặp nạn thi thoảng mới có người đến bắt cá chứ không ai đến đó chơi cả. Tại hiện trường người dân phát hiện một đôi dép lạ, không phải của nạn nhân. Ngoài ra trên bờ còn có chiếc bao tải trải sẵn, như để người nằm ”, ông Tráng A Dơ nhớ lại.

Người dân và gia đình nạn nhân nghi ngờ cái chết của cháu H. nên gọi 2 cha con Điểu B’rơi lên lấy lời khai. Tuy nhiên Điểu Long nói sợ bị bố đánh nên nhất quyết không khai gì. Nam thiếu niên này chỉ cho biết, trước đó ông Điểu Brơi có nhờ 2 anh em Điểu Long đi tìm cháu T.T.H.

Một lãnh đạo Công an xã Đắk Ngo cho biết, sự việc cháu H. được cơ quan điều tra kết luận là liên quan đến vụ đuối nước. Riêng thông tin Điểu Long khai sát hại bé gái chỉ là một chiều, do đó công an cần xác minh, làm rõ.

Như Dân trí đã đưa tin, bà Điểu Thị T. (trú xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) trình báo con trai mình là Điểu L. (SN 2008) có đi chơi với Điểu Long mà không về. Sau đó, cơ quan công an đã mời Điểu Long lên làm việc.

Tại đây, nam thiếu niên 14 tuổi khai nhận, trong lúc chơi điện tử, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Long sau đó kéo L. ra sân bóng cách tiệm Internet khoảng 1km để hành hung. Nạn nhân bỏ chạy đến bờ suối thì bị Long đạp ngã xuống nước.

Thấy nạn nhân bị ngã, Long dùng đá đánh tấn công. Sau đó, đối tượng này dìm bé trai xuống suối, khiến nạn nhân thiệt mạng. Ngày 24/11, Long quay lại hiện trường thấy nạn nhân đã chết nên bỏ đi.

Sau khi bị Cơ quan công an đưa về trụ sở lấy lời khai, Long khai nhận thêm, có liên quan đến cái chết của cháu T.T.H vào năm 2016.

Theo Dân Trí

