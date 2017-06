Nam thanh niên xông vào nhà bóp cổ hiếp dâm cô gái ở Sài Gòn

Ngày 7/6, Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thái Hoàng (SN 1992, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm". Nạn nhân là chị P.H.G.L (SN 1999, ngụ quận Tân Phú).

Theo điều tra ban đầu, Hoàng có quen biết với những người trong gia đình của chị L và thường xuyên qua nhà để chơi. Khoảng 10h30 ngày 5/6, khi chị L đang ở nhà 1 mình ở trên đường Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú thì Hoàng đến chơi.

Vừa tới nơi, nam thanh niên vờ hỏi thăm những người thân của chị L. Chị L không trả lời và tìm cách đóng cửa nhà mình. Bất ngờ, Hoàng xông thẳng vào nhà đóng cửa lại rồi khống chế dùng tay bốp cổ cô gái.

Nam thanh niên dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm. Cô gái tìm cách chống cự và hô hoán cho người dân xung quanh. Người dân ở khu vực nghe tiếng kêu cứu liền chạy qua phá cửa khống chế bắt giữ nam thanh niên giao cho công an địa phương.

Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận hành vi của mình. Do thấy chị L ở nhà 1 mình nên đã nảy sinh ý định khống chế hiếp dâm cô gái. Hiện công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Theo M.Toàn (Trí Thức Trẻ)