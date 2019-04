Nam thanh niên sờ mông cô gái giữa phố Hà Nội có thể bị phạt đến... 300 nghìn đồng?

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 21/4, tại một ngã tư nằm trên đường Đê La Thành, Hà Nội. Hai thanh niên lái xe máy đang đi đường thấy 2 cô gái xinh đẹp liền giơ tay sờ vào mông một cô gái và gọi “em ơi, em à...”.

Thấy vậy, 2 cô gái liền dừng xe bắt xin lỗi và gọi công an đến để báo cáo về hành vi của hai tên “biến thái” này. Trước sự có mặt của CSGT và nhiều người đi đường, 2 thanh niên đành xin lỗi 2 cô gái và nói đó chỉ là hành động trêu đùa.

Hai cô gái sau đó được người đi đường khuyên bỏ qua và CSGT cũng cho 2 thanh niên này đi để tránh tình trạng ùn tắc giao thông.

Vụ việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cộng đồng xôn xao bàn tán.

Liên quan tới đến vụ việc trên, chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải bảy tỏ quan điểm: Hành vi của 2 thanh niên dùng tay tác động vào bộ phận nhạy cảm của phụ nữ xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Đây là một trong những quyền cơ bản của con người được quy định tại khoản 1, điều 20, Hiến Pháp 2013.

Như vậy, với hành vi của trên, 2 thanh niên đã vi phạm quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo BLHS 2015 thì không được coi là hành vi phạm tội bởi nó không được quy định tại bộ luật. Do vậy, hành vi này chỉ vi phạm hành chính về trật tự công cộng theo Nghị định 67/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự; an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Đối chiếu luật, 2 thanh niên sau khi thực hiện hành vi sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

