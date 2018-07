Nam thanh niên dùng dao kề cổ chủ tiệm tạp hoá, cướp tài sản giữa ban ngày

Ngày 14/7, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (16 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Tại cơ quan công an, nam thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do không có tiền tiêu sài nên Nghĩa nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Cụ thể, khoảng 15h ngày 10/7, Nghĩa mang theo dao bầu bỏ trong người đi ngang qua tiệm tạp hoá ở xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do chị Trần Thị Mỹ Hạnh (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) làm chủ.

Hình minh hoạ. Ảnh: M.T

Nghĩa đi và tiệm vờ hỏi mua 1 gói thuốc lá, chị Hạnh vào lấy.Bất ngờ, Nghĩa rút 1 con dao bầu kề vào cổ chị Hạnh yêu cầu chị không được kêu la và đưa tài sản cho mình. Dù hoảng sợ, chủ tiệm tạp hoá dùng miệng xắn vào tay Nghĩa rồi bỏ chạy ra ngoài đường kêu cứu. Nghĩa lục lọi lấy tiền và thẻ cào ĐTDĐ trong tiệm tạp hoá bỏ vào bịch nylon. Sau đó, Nghĩa cầm dao đuổi theo chị Hạnh rồi chém tới tấp khiến chủ tiệm bị thương gục tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Đặng Công Danh (hàng xóm của chị Hạnh) chạy ra vội đuổi theo Nghĩa. Nghĩa lấy tiền trong bịch nylon bỏ vào túi rồi vứt túi lại. Anh Danh nhặt bịch nylon ở trong có 87.000đ và 40 thẻ cào ĐTDĐ các loại. Sau đó, anh Danh cùng người dân địa phương đưa chị Hạnh đi cấp cứu và báo công an.

Công an đã vào cuộc điều tra lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Đến 20h cùng ngày, Công an đã mời Nghĩa lên làm việc. Qua làm việc, Nghĩa khai nhận hành vi phạm tội như trên. Tang vật thu giữ gần 2 triệu đồng và 40 thẻ cào trị giá gần 1 triệu đồng.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)

