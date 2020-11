Nam thanh niên đấm công an khi bị thổi nồng độ cồn đối diện án phạt nào?

Công an huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã bắt giữ Trịnh Anh Tuấn (SN 1988, trú tại xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Trước đó, vào khoảng 20h ngày 11/11, tổ TTKS giao thông Công an huyện Hoa Lư đang làm nhiệm vụ ở địa bàn thị trấn Thiên Tôn thì phát hiện Trịnh Anh Tuấn điều khiển xe mô tô BKS: 29E1 - 186.11 vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều.

Qua kiểm tra, Trịnh Anh Tuấn không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện.

Trịnh Anh Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, Trịnh Anh Tuấn đã không chấp hành và có hành vi xúc phạm, chống đối lực lượng chức năng, dùng tay đấm vào mặt Thượng úy Vũ Ngọc Khánh. Ngay sau đó, đối tượng bị khống chế, đưa về trụ sở Công an huyện Hoa Lư để làm rõ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về tính pháp lý của vụ việc, luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật TNHH NSX cho biết: Việc chiến sĩ CSGT yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ và phát hiện các lỗi vi phạm thuộc thẩm quyền và nhiệm vụ được giao là đang thực thi công vụ. Do vậy khi đối tượng Trịnh Anh Tuấn có những hành vi vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ nhưng lại chống đối, đấm chiến sĩ công an là chống người thi hành công vụ.

Đối với hành vi vi phạm của đối tượng, ngoài việc xử phạm vi phạm hành chính trong an toàn giao thông đường bộ theo nghị định 100/2019/NĐ-CP, việc đánh người của đối tượng có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội chống người thi hành công vụ.

Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật TNHH NSX.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì hành vi dùng vũ lực (đấm chiến sĩ CSGT) nhằm cản trở việc thi hành công vụ sẽ có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Còn trong trường hợp kết quả giám định thương tích cho thấy, CSGT bị thương tích đến mức có thể truy cứu trách nhiệm hình sự, người đàn ông này sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Vị chuyên gia cũng lưu ý, theo quy định của pháp luật, người sử dụng rượu bia, chất kích thích mà gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác, thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ vẫn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Nhật Tân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật