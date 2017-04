Nam thanh niên “cuỗm” 7 tivi của trường mẫu giáo rồi thuê taxi chở đi bán

Ngày 15/4, Công an thị xã Điện Bàn cho biết, vừa phối hợp với Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Kỳ (SN 1995, trú Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam), đối tượng trộm 7 chiếc tivi phục vụ dạy học tại trường Mẫu giáo Điện Nam Bắc (phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Đối tượng Nguyễn Văn Kỳ tại cơ quan Công an. Ảnh: C.A

Trước đó, tối ngày 13/3, lợi dụng sơ hở của bảo vệ trường Mẫu giáo Điện Nam Bắc, nam thanh niên này đã đột nhập vào 7 phòng học của trường lấy đi 7 ti vi 32 inch trị giá hơn 50 triệu đồng.

Toàn bộ số tài sản trộm được, Kỳ đã thuê taxi đem đi bán tại thị xã Điện Bàn và huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) để lấy tiền tiêu xài.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng này còn khai nhận, trước đó đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các huyện Nông Sơn, Điện Bàn và Quế Sơn (Quảng Nam).

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tâm Trí