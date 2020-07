Bắt 19 kẻ dàn cảnh “siêu tinh vi” để trộm tôm của nông dân

Chiều 7-7, liên quan đến vụ dàn cảnh trộm tôm "siêu" tinh vi xảy ra trên địa bàn huyện Đầm Dơi (Cà Mau), theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Công an huyện này đã bắt giam tổng cộng 19 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và không tố giác tội phạm.

Ngoài ra, Công an huyện Đầm Dơi cũng đang tiếp tục làm việc đối với một số đối tượng liên quan khác.

Trước đó, ngày 7-5, ông Lê Duy Châu (ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) thu hoạch đầm tôm nuôi công nghiệp của gia đình. Song, lượng tôm thu hoạch được hao hụt rất nhiều nhưng không rõ nguyên nhân.

3 trong số 19 đối tượng bị bắt

Sau đó, thông qua camera an ninh, ông Châu phát hiện hành vi bố trí người kéo, cân gần bờ, dùng phuy nhựa, giỏ đựng tôm nhằm hạn chế tầm nhìn chủ ao nuôi của thương lái để tiến hành trộm tôm.

Lúc sau, bằng "thủ thuật" riêng, nhóm người trên đã hợp thức hóa số tôm trộm được rồi chuyển lên xe vận chuyển đi. Cũng thông qua camera, nhóm người kéo thuê đã trộm 38 giỏ tôm với trọng lượng từ 30-50kg/giỏ.

Ngay sau đó, ông Châu đã trình báo vu việc đến Công an xã Tạ An Khương và ngành chức năng địa phương. Qua điều tra, xác minh, Công an huyện này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan.

Sau đó, Công an huyện Đầm Dơi đã được UBND huyện tặng giấy khen và thưởng "nóng" 30 triệu đồng do có thành tích phá nhanh vụ án trộm tôm "siêu" tinh vi.

Theo Người lao động

