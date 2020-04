Nam thanh niên bị đánh hội đồng đến tử vong trong quán nước mía

Ngày 26/4, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra tại quán nước mía ở ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh làm một người tử vong.

Thông tin ban đầu, tối ngày 24/4, anh Nguyễn Phi L. (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) ngồi uống nước mía cùng với 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) trên địa bàn ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Ít phút sau, 2 thanh niên khác cũng tới ngồi uống nước mía chung với anh L. và xảy ra cãi vã. Anh L. bị 4 thanh niên xông vào đánh hội đồng bằng ghế nhựa, vật nhọn khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, cả bọn lên xe máy rời đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó.

Công an huyện Bình Chánh và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra. Bước đầu, anh L. tử vong do bị đánh đa chấn thương, phần giữa ngực và bụng có vật nhọn.

Vụ việc đang được điều tra.

