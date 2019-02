Nam thanh niên bị 2 đối tượng rượt đuổi, chém trọng thương trên phố bị nhiễm HIV

Trung tá Vũ Thanh Sơn, Trưởng Công phường Đề Thám, TP Thái Bình cho biết, sau khi bị 2 đối tượng truy sát chém trọng thương trên phố Trần Hưng Đạo vào trưa 31/1, hiện nạn nhân do được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Danh tính nạn nhân được xác định là Trần Thành A. (SN 1986, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình). Bước đầu, cơ quan chức năng xác đinh, nạn nhân đang uống thuốc điều trị HIV .

Trung tá Sơn thông tin thêm, ngay sau khi biết anh A. đang điều trị HIV, có hai người trực tiếp chứng kiến vụ việc và đưa nạn nhân đi cấp cứu đã làm đơn đến cơ quan Công an phường Đề Thám xin xác nhận để đi khám, điều trị phơi nhiễm HIV tại TT Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình.

"Chiều 31/1, có hai người là nhân viên của hiệu vải C.M, nơi xảy ra vụ việc, là những người chứng kiến sau đó trực tiếp đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện có tiếp xúc trực tiếp với máu của anh A. làm đơn đến xin xác nhận để đi khám và điều trị phơi nhiễm HIV.

Tôi đã xác nhận đơn theo đúng thẩm quyền", Trung tá Sơn thông tin.

Hiện trường vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, vào khoảng 11h trưa ngày 31/1, 2 đối tượng truy đuổi theo anh Trần Thành A (SN 1986, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) trên phố Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình theo hướng từ ngã tư Lê Quý Đôn - Trần Hưng Đạo đến ngã tư Lý Bôn - Trần Hưng Đạo.

Khi đến đoạn trước số nhà 103 Trần Hưng Đạo (thuộc địa phận tổ 25, phường Đề Thám, TP. Thái Bình; đối diện trạm y tế phường Đề Thám), anh A bị 2 đối tượng kia đuổi kịp vung dao chém nhiều nhát vào vùng cổ và vùng lưng khiến anh A. bị trọng thương gục ngay tại chỗ trên vũng máu.

Sau khi ra tay chém người một cách manh động, hai đối tượng gây án nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân vội vã hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an phường Đề Thám lập tức có mặt cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, tổ chức khoanh vùng hiện trường đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên.

Lực lượng chức năng công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ sau đó đã phối hợp với công an thành phố và Công an phường Đề Thám thu thập thông tin, thu giữ tang vật chứng, trích xuất camera an ninh của các hộ kinh doanh gần đó để phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được một con dao bấm.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án, điều tra làm rõ vụ việc.

