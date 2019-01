Nam sinh lớp 10 bị đâm tử vong sau trường

Tối 7/1, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân một nam sinh bị đâm chết.

Cơ quan chức năng tìm con dao gây án tại hiện trường. Ảnh: Minh Lộc.

Nạn nhân là Trương Văn Dũng (15 tuổi, lớp 10 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk).Theo điều tra ban đầu, Dũng và Phạm Ngọc Nam (lớp 9 Trường THCS nguyễn Văn Trỗi, xã Ea Yông) xảy ra mâu thuẫn.

Do 2 trường ở gần nhau, khoảng 14h30 cùng ngày, hai bên gọi nhau ra sau trường Nguyễn Bỉnh Khiêm nói chuyện. Tại đây, hai học sinh tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Nam rút dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ Dũng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo Công an huyện Krông Pắk phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc. Công an đang tạm giữ Nam để làm rõ vụ việc.

