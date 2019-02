Nam nhân viên ngân hàng trộm hơn 6 tỷ đồng để trả nợ

Thông tin cho cơ quan báo chí vào hôm nay (15/2), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác nhận, tối qua đơn vị đã bắt được đối tượng gây ra một loạt vụ trộm tại các cây ATM rút tiền trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 6 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 23/1, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương tiến hành tiếp quỹ tại các cây ATM thì phát hiện tiền trong khay bị mất tại 5 cây ATM gồm: Công ty An Phát, Công ty TNHH Ya-ATM Vina, Công ty Kenmark, Công ty Venture, Công ty May Việt Trí. Ngay sau đó, vụ việc được lãnh đạo ngân hàng trình báo cơ quan công an.

Ảnh minh họa

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiến hành xác minh, điều tra và xác định đối tượng Phạm Quốc Huy (34 tuổi, trú tại phố Nguyễn Hữu Cầu, TP. Hải Dương) - nhân viên tiếp quỹ của ngân hàng VPBank là người gây ra vụ việc, đồng thời tiến hành truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 14/2, lực lượng công an đã bắt được đối tượng khi Huy đang lẩn trốn cùng vợ tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Huy thừa nhận hành vi phạm tội của mình gây ra vụ việc trên và khai, trong quá trình làm việc tại đây, đối tượng phát hiện một số sơ hở khi tiếp tiền vào máy ATM. Trong khi đó, bản thân đang cần tiền trả nợ nên Huy đã lấy trộm số tiền trên 6 tỷ đồng tại các cây ATM của VPBank chi nhánh Hải Dương ở các huyện: Nam Sách, Thanh Miện, Cẩm Giàng và TP Hải Dương.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnhtiếp tục làm rõ.

Đức Tùy

