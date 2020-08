Nam HLV thể hình bán dâm cho phụ nữ với giá 18 triệu đồng/lượt

Ngày 6/8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phương Thảo (SN 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nôi) để điều tra hành vi "Môi giới mại dâm".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Long Biên phát hiện một đường dây bán dân nam. Đối tượng bán dâm chủ yếu là những nam thanh niên có ngoại hình đẹp, là HLV tại các trung tâm thể hình.

Quá trình điều tra, xác minh, chiều 4/8, Công an quận Long Biên đã tiến hành kiểm tra hành chính 1 khách sạn trên địa bàn và phát hiện, làm rõ 1 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Khai trước cơ quan công an, đối tượng nam giới cho biết hiện là HLV thể hình. Thông qua sự môi giới của Thảo, anh ta đã thực hiện hành vi bán dâm cho một người phụ nữ.

Căn cứ lời khai của nam HLV thể hình, Công an quận Long Biên đã bắt giữ Thảo. Cơ qua công an làm rõ, do biết nhu cầu "kiếm thêm" của một số HLV thể hình, Thảo đã chủ động "kiếm mối khách hàng" trên mạng.

Vào ngày 28/7, Thảo nhận được đề nghị mua dâm của một khách nữ. Sau khi gửi ảnh của nam HLV nói trên và được "khách" đồng ý mua dâm với giá 18 triệu đồng, Thảo đã liên hệ vớ HLV này nhưng bớt giá xuống còn 12 triệu đồng.

Đến chiều 4/8, khi nam HLV đang "thực hiện hợp đồng" thì bị công an phát hiện.

