Nam hành khách trộm điện thoại iPhone 7 Plus trên khay đồ khi qua cửa soi chiếu ở sân bay Đà Nẵng

Chiều 10/7, Trung tâm An ninh Hàng không (Sân bay Đà Nẵng) xác nhận, đã bàn giao nam hành khách bốc trộm điện thoại trên khay đồ của nữ hành khách khác trong lúc qua cửa soi chiếu cho Công an P.Hòa Thuận Tây (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) xử lý.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 6/7, tại khu vực Đội An ninh soi chiếu quốc nội (Trung tâm An ninh hàng không), bà Huỳnh Thị Một (58 tuổi, trú P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM), đi chuyến bay VN143, chặng Đà Nẵng - TP.HCM trình báo bị mất 1 điện thoại iPhone 7 Plus màu vàng, trị giá 20 triệu đồng.

Theo nạn nhân, khi vào khu vực soi chiếu, bà bỏ điện thoại vào khay nhựa để cho qua máy soi theo quy định, nhưng khi qua cửa soi chiếu, bà chờ nhận lại điện thoại từ băng trượt thì không thấy.

Lực lượng an ninh hàng không kiểm tra soi chiếu tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh minh họa.

Nhận tin báo, Trung tâm An ninh hàng không đã trích xuất camera, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và xác định ông Lưu Viết Cường (37 tuổi, trú P.Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội) chính là người lấy điện thoại của bà Một tại điểm kiểm tra an ninh soi chiếu quốc nội lúc 20 giờ.

Sau đó, ông Cường tắt nguồn điện thoại và mang theo người, đến ngồi ở hàng ghế trước cửa khởi hành số 1 để chuẩn bị lên chuyến bay VJ508, đi chặng Đà Nẵng - Hà Nội.

Ngay sau đó, ông Cường đã bị lực lượng chức năng tìm thấy và triệu tập về phòng làm việc. Tại đây, trước những hình ảnh camera, ông Cường buộc phải thừa nhận hành vi của mình.

Theo Hà Nam (Nhịp Sống Việt)

