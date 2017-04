Nam giáo viên giết mẹ người tình: Hé lộ tin nhắn chỉ nơi giấu xác

Liên quan đến vụ việc nghi phạm Trần Xuân Thu (54 tuổi, giáo viên trường tiểu học xã Vân Trục) sát hại mẹ của người tình là bà Nguyễn Thị Th. (71 tuổi, trú thôn Bầu Tỉnh, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), nhà chức trách sở tại đã tiết lộ thêm với PV Báo Gia đình & Xã hội nhiều thông tin bất ngờ.

Ông Phan Trọng Phúc – Trưởng Công an xã Vân Trục cho biết, tối 21/4, ông nhận được tin báo của chị C. về việc mẹ mình mất tích.

Cùng lúc, chồng “hờ” của chị C. là Trần Xuân Thu thông báo qua điện thoại rằng đang đưa bà Th. đi bắt xe sang huyện Tam Dương cùng tỉnh Vĩnh Phúc có việc. Thu cũng cho biết, cháu Trần Tiến T. (4 tuổi, con riêng của chị C.) đang đi cùng mình.

Tối muộn, chị C. về nhà không thấy ai, không vào được nhà nên nhờ công an đến phá cửa. Khi vào bên trong, chị cùng các công an viên tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng không thấy bà Th. ở đâu. Đến sáng sớm 22/4, chị C. đã làm đơn trình báo chính quyền địa phương về việc mẹ mình mất tích. Sau đó, thông tin được cấp báo lên công an cấp trên.

Ông Phan Trọng Phúc, Trưởng công an xã Vân Trục (Lập Thạch - Vĩnh Phúc). Ảnh: N.T

Ông Phúc cũng cho hay, trong khoảng thời gian từ 19h-22h ngày 21/4, ông liên tục nhận được tin nhắn của Thu với nội dung hận việc chị C. Nguyên nhân do gần gây chị C. có tình cảm với người khác. Khi Thu nhắn tin đến, ông Phúc đã hết lời khuyên can đối tượng hãy bình tĩnh và đưa cháu bé, con chị C. về nhà nhưng không được.

Trong lúc mọi người tìm kiếm bà Th. ở nhiều nơi thì đến khoảng 9h ngày 22/4, lực lượng công an huyện Lập Thạch phát hiện chiếc xe máy của Thu cùng điện thoại bên trong cốp xe ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch.

Tiếp đó, đến khoảng 22h ngày 22/4, khi ông Phúc lên giường chuẩn bị ngủ thì Thu lại lấy số máy lạ nhắn tin. Sau một thời gian nhắn tin khuyên bảo, đến khoảng 23h40, do đã khuya và buồn ngủ nên ông Phúc để điện thoại ở chế độ im lặng và đi ngủ.

“Khi tôi đã đi ngủ, Thu nhắn tin về việc bà Th. chết là do tự lao đầu vào tường lúc “lên đồng”, tự lấy búa đập vào đầu mình. Trong đó, có tin nhắn với nội dung: “Khi bà Th. chết, bà có di nguyện, trói bỏ xuống sông Lô cho mát, khi bỏ thì để mặt bà Th. hướng về hướng Đông”, vị trưởng công an tiết lộ.

Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Đến khoảng 5h ngày 23/4, khi tỉnh dậy, đọc được những dòng tin nhắn này, ông Phúc đã vội gọi vào số máy mà Thu nhắn đến nhưng không liên lạc được. Cùng lúc đó, ông Phúc có nhận được tin nhắn của thầy giáo Vũ Minh Tuấn, Hiệu trưởng trường tiểu học Vân Trục về việc đêm qua (22/3), thầy Tuấn có nhận được tin nhắn của Thu về tính mạng của bà Th.

Đọc xong tin nhắn của thầy Tuấn, ông Phúc vội gọi cho Thu để hỏi rõ sự tình. "Khi nói chuyện điện thoại, Thu bảo rằng việc bà Th. chết là do bà ấy, sau khi bà chết anh bó buộc cho vào bao tải để ở góc chuồng lợn cạnh khu nhà vệ sinh, đằng trước để 2 cái giát giường”. Sau đó, tôi điện cho công an thôn đến nhà chị C. kiểm tra vị trí ông Thu chỉ thì phát hiện đúng là có xác người trong bao tải. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã báo cáo lên cấp trên về sự việc”, ông Phúc rùng mình nhớ lại.

Ông Phúc cũng cho biết, sáng 23/4 khi ông gọi điện nói chuyện, Thu dọa sẽ tự tử cùng cháu bé. “Tôi hỏi “anh đang ở đâu”, Thu đáp: “Chú định báo công an à, chú mà báo công an thì hai bố con tôi sẽ lao đầu vào ô tô chết”, ông Phúc kể lại.

Ngay trong sáng 23/4, cảnh sát đã khoanh vùng và bắt giữ Trần Xuân Thu tại thị trấn Lập Thạch khi đối tượng đang chuẩn bị đưa cháu bé lên xe taxi bỏ trốn.

Hiện tất cả những tin nhắn liên quan đến việc nói chuyện với Trần Xuân Thu đã được ông Phan Trọng Phúc gửi đến cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Nhật Tân