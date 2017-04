Nam giáo viên giết mẹ người tình, giấu xác phi tang xong vẫn lên lớp dạy học!

Liên quan đến vụ nam giáo viên sát hại mẹ người tình xảy ra ở thôn Bầu Tỉnh (xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết đau lòng của bà Nguyễn Thị Th. (71 tuổi).

Nghi can vừa bị bắt giữ được xác định là Trần Xuân Thu (54 tuổi, giáo viên trường tiểu học Vân Trục B) - người sống chung với chị Trần Thị Bích C. (32 tuổi, con gái bà Th.).

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng thôn Bồ Tỉnh – người đầu tiên phát hiện thi thể nạn nhân cho biết: Khoảng 5h30 ngày 23/4, khi vừa mới ngủ dậy thì ông nhận được điện thoại của ông Nguyễn Đức Sơn - Đội trưởng thường trực Công an xã Vân Trục (ngay gần nhà ông Khánh) thông báo sang nhà bà Th. có việc gấp.

Lúc này, ông Sơn cũng cho ông Khánh biết về việc mình nhận được thông tin của ông Phan Trọng Phúc (trưởng Công an xã Vân Trục) về việc bà Th. đã tử vong và được đối tượng Thu nhắn tin giấu xác ở khu vực chuồng lợn.

Nơi phát hiện xác nạn nhân. Ảnh: CA cung cấp

“Khi vào đến bên trong nhà bà Th., tôi và anh Sơn đã tìm khắp khu vực chuồng lợn khoảng 60m2 (gồm có 3 gian chuồng lợn và một nhà vệ sinh không còn sử dụng nằm ở giữa) nhưng không thấy gì. Lúc đó, anh Sơn có hỏi một người trong nhà chị C. là hai tấm dát giường cũ nằm ở đâu thì người này bảo nằm ở gian giữa chuồng lợn.

Sau đó, chúng tôi tìm vào khu vực gian giữa chuồng lợn thì thấy một chiếc bao tải màu đen đã buộc cẩn thận nằm đằng sau 2 tấm dát giường, cạnh đó là chiếc thùng phi đựng xác chết cá rô phi đang bốc mùi hôi thối. Lúc này anh Sơn mở dây buộc vỏ bao ra để kiểm tra để phát hiện thi thể người đã chết bốc mùi khó chịu”, ông Khánh kể lại.

Ông Khánh cũng cho biết, kể từ khi Trần Xuân Thu về nhà bà Th. ở cách đây khoảng 4 năm, người đàn ông này cũng góp phần sửa chữa, cải tạo lại căn nhà mà gia đình đang ở. Thời gian gần đây chị C. lại thường xuyên vắng nhà do đi làm ăn xa khiến Thu tâm tính bất thường.

Người dân dân xã Vân Trục bàng hoàng trước vụ án mạng đau lòng.

Bà Nguyễn Thị Thi, chị dâu nạn nhân chia sẻ: Thu về đây dạy học cũng được một thời gian khá lâu. Y quê gốc ở xã Sơn Đông cùng huyện, sau vợ bỏ nên thành người không nơi cư trú.

Thời gian này, vợ chồng con cả bà Th. đột ngột qua đời vì bạo bệnh và tai nạn, đứa con nhỏ ở với bà Th. và đi học tại trường nơi Thu giảng dạy. Thu cùng một số giáo viên cùng gia đình và chính quyền địa phương đã làm thủ tục để cháu bé được hưởng chế độ và đi học nội trú.

Từ đó, giữa Thu và gia đình bà Th. có đi lại. Ban đầu thấy Thu hiền lành chất phác thật thà, lại có nhiều giúp đỡ cho gia đình nên khi Thu ngỏ ý muốn nhập khẩu vào gia đình để tiện về mặt hành chính, gia đình bà Th. đã đồng ý.

Theo lời bà Thi, thời gian gần đây bà Th. có nhiều lần tâm sự rằng chuyện tình cảm giữa C. và Thu mâu thuẫn, cãi vã. Chị C. làm việc không phải ở địa phương, Thu khuyên nhủ nhiều nhưng chị này không nghe theo. Bà Th. có can ngăn thì bị Thu nhiều lần lớn tiếng nạt nộ.

“Nguyên nhân Thu gây án có thể vì ghen tuông với chị C. lại bị bà Th. có ý đuổi ra khỏi nhà nên y mới xuống tay hãm hại”, bà Thi nhận định.

Người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Th. mong pháp luật xử lý nghiêm vụ việc.

Ông Vũ Minh Tuấn - Hiệu trưởng trường Tiểu học Vân Trục B cho biết, những ngày trước khi bị bắt, ông Thu vẫn đi dạy bình thường, không có dấu hiệu nghi vấn. Thông tin ông gây án khiến giáo viên trong toàn trường hoàn toàn bất ngờ.

Đáng lưu ý, theo ông Nguyễn Văn Lợi, bảo vệ trường Tiểu học Vân Trục B – ông Nguyễn Văn Lợi, sau ngày bà Th. mất tích, sáng 21/4, ông Thu vẫn đi dạy bình thường.

“Chỉ trong 1 buổi sáng, ông ấy 5 lần lấy xe máy về nhà thay quần áo. Khi tôi hỏi thì ông ta nói do nóng quá vã mồ hôi nên phải thay. Hôm sau, khi hay tin bà Ng. bị sát hại rồi bị hung thủ giấu xác trong góc chuồng lợn tôi mới tá hỏa”, ông Lợi cho hay.

Nhận xét về nghi can Trần Xuân Thu, ông Nguyễn Kim Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vân Trục cho biết: “Thu rất ngang ngược, ngông cuồng và hoạt ngôn. Khi về trường, Thu thường gây mâu thuẫn, kiện cáo và dọa đánh hết giáo viên này đến giáo viên khác, thậm chí dọa giết cả Phó hiệu trưởng nhà trường. Tuy nhiên, mọi hành động của Thu không bao giờ vượt quá giới hạn nên cơ quan quản lý, chính quyền địa phương rất khó xử lý”. Cũng theo lời Chủ tịch HĐND xã Vân Trục, trong mối quan hệ với láng giềng, Thu nhiều lần cãi nhau và đốt cả đống rơm của hàng xóm. Cách đây 3 năm, Thu bị nhiều phụ huynh tố cáo có hành vi sàm sỡ các em học sinh.

Nhật Tân