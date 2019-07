Mỹ nhân 9X cấu kết cùng "trai Tây" lừa 6 tỉ đồng của 50 người

Ngày 10-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Quỳnh Như (SN 1998, trú tại số nhà B5/15J, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM) về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Nguyễn Thị Quỳnh Như tại cơ quan điều tra

Trước đó, bà Nguyễn Thị M., (50 tuổi, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) đến cơ quan công an trình báo về việc bị đối tượng sử dụng tài khoản Facebook tên "Ankush Lihe" lừa đảo chiếm đoạt số tiền 673.800.000 đồng.

Theo lời khai của bà Hạnh, cuối tháng 12-2018, một người đàn ông sử dụng tài khoản mang tên "Ankush Lihe" làm quen và kết bạn với bà qua mạng xã hội Facebook. Đối tượng này giới thiệu là quản lý công ty tư nhân chuyên xuất khẩu dầu cọ cho các hãng mỹ phẩm, đã bỏ vợ, các con đang theo vợ sinh sống bên Anh. Sau đó, người đàn ông này xin số điện thoại của bà Hạnh và nói với bà sử dụng mạng xã hội Whatsapp để trò chuyện cho tiện. Khi bà Hạnh sử dụng tài khoản Whatsapp, người này chặn Facebook của bà, đồng thời gửi cho bà ảnh chụp bằng lái xe mang tên Ankush Yong, sinh ngày 20-4-1966, quốc tịch Mỹ.

Đến cuối tháng 1-2019, Ankush Yong nói đang thiếu tiền trả cho công nhân về quê ăn tết nên muốn vay của bà Hạnh 850 USD, hứa sẽ trả đầy đủ. Tin tưởng vào người bạn trên mạng xã hội, bà Hạnh đã ra ngân hàng chuyển 19.800.000 đồng vào tài khoản của một ngân hàng thương mại chi nhánh TP HCM do Ankush Yong chỉ định.

Một thời gian sau, Ankush Yong lại nói bố mới bị mất trong một vụ tai nạn tại New York, hiện có một căn nhà tại Malaysia đang có người muốn mua. Do khi sống bên Mỹ, Ankush Yong có thuê người trông ngôi nhà trên và người này chưa đóng tiền thuế mấy năm liền nên chưa bán được. Ankush Yong hỏi vay tiếp bà Hạnh 90 triệu đồng. Người bạn này hứa bán nhà được sẽ trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi theo mong muốn của bà. Ngày 11-2-2019, bà Hạnh đến một ngân hàng thương mại chi nhánh Hạ Long chuyển 35 triệu đồng và ngày hôm sau đến một ngân hàng khác chi nhánh Bãi Cháy chuyển tiếp 55 triệu đồng vào tài khoản do Ankush Yong chỉ định.

Tiếp đó, Ankush Yong nói chưa bán nhà ngay được, ngỏ ý muốn vay thêm bà Hạnh tiền để sinh hoạt cá nhân. Ngày 18-2, bà Hạnh tiếp tục đến một ngân hàng chi nhánh Bãi Cháy chuyển 49 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng chi nhánh Nam Hà Nội do Ankush Yong chỉ định.

Một thời gian sau, lấy lý do nộp thuế nhà, Ankush Yong tiếp tục hỏi vay 500 triệu đồng, tuy nhiên bà Hạnh nói chỉ có 200 triệu. Ban đầu, đối tượng này đồng ý nhưng sau đó nói phải có đủ 500 triệu mới bán được nhà, hứa sẽ trả đủ tiền đã vay khi bán nhà bán được. Tin tưởng, trong 2 ngày 21 và 25-3, bà Hạnh đến một ngân hàng chi nhánh Bãi Cháy chuyển đủ 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng chi nhánh Tây Sài Gòn mang tên Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh Như

Sau khi chuyển tiền, Ankush Yong nói đã bán được nhà, nhận được một tờ séc của người mua, đang mang ra ngân hàng để lấy tiền từ séc sang tài khoản của mình, phải mất phí và tiếp tục hỏi vay bà Hạnh 70.000 USD. Đối tượng này hứa sau khi khi lấy được tiền sẽ trả tất cả là 500.000 USD, nhưng bà Hạnh không còn tiền để chuyển cho người này và từ đó đến nay nạn nhân cũng không nhận được bất cứ một đồng nào từ Ankush Yong. Nghi ngờ bị lừa đảo nên bà Hạnh đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh xác định Nguyễn Thị Quỳnh Như là đối tượng đã đứng ra lập các tài khoản ngân hàng, rút tiền tại nhiều cây ATM trên địa bàn TP HCM, sau đó đưa cho đối tượng khác, giữ lại một phần hưởng lợi.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Quỳnh Như khai nhận đã cùng một đối tượng người nước ngoài tên Aja (không rõ lai lịch) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đứng ra đăng ký mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền do những người bị lừa đảo chuyển đến. Sau đó, đối tượng này trực tiếp rút tiền tại các cây ATM rồi chuyển lại cho Aja. Theo thỏa thuận, Như được hưởng 1 triệu đồng/100 triệu đồng rút được.

Cũng theo khai nhận của Nguyễn Thị Quỳnh Như, đầu tháng 11-2018, tài khoản Zalo tên "Aja" kết bạn và nói chuyện với đối tượng này bằng tiếng Anh. Cuối tháng 11-2018, Aja gặp và đặt vấn đề nhờ Như đăng ký các tài khoản ngân hàng để nhận tiền do người khác chuyển đến. Sau một vài lần nhận tiền, mặc dù biết nguồn gốc số tiền chuyển vào tài khoản của mình là do Aja lừa đảo của người khác có được nhưng Như vẫn tiếp tục thực hiện.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12-2018, Nguyễn Thị Quỳnh Như đã đăng ký mở 4 tài khoản của 4 ngân hàng thương mại để nhận tiền của những người bị Aja lừa đảo chuyển. Sau khi mở các tài khoản trên, Như đưa số điện thoại đăng ký dịch vụ internet banking và 2 thẻ ATM cho Aja, 2 thẻ còn lại đối tượng này giữ. Theo thỏa thuận, khi có tiền của bị hại chuyển đến, Aja nhắn tin hoặc gọi điện thông báo để Như rút tiền tại các cây ATM trên địa bàn TP HCM, sau đó gặp và chuyển lại trực tiếp cho Aja bằng tiền mặt. Để tránh bị phát hiện, mỗi lần rút tiền, Nguyễn Thị Quỳnh Như thường đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng che kín người.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 21-3 đến ngày 3-4, có 6 người đã chuyển gần 1 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Quỳnh Như và đối tượng liên quan đã chiếm đoạt của trên 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền khoảng 6 tỉ đồng.

Theo NLĐ

